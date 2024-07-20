Министерство обороны США заключило контракт с Northrop Grumman на поставку девяти самолетов E-2 Advanced Hawkeye радиолокационного обнаружения на $1,45 млрд. Пять самолетов предназначаются для Японии, четыре - для Военно-морских сил США. Об этом говорится на сайте Пентагона, передает УНН.

Детали

Поставка запланирована на 2029 год. В контракт включено дополнительное техническое обслуживание. Производством самолетов будут заниматься в штатах Индиана, Калифорния, Нью-Йорк и Флорида.

Справка

E-2D Hawkeye - всепогодный палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения. На нем установлена вращающаяся антенна, которая способна отслеживать множество целей и система распознавания «свой-чужой». Может координировать удары по воздушным, наземным и морским целям. Первая модель была использована в США в 1964 году, E-2D является модернизированным вариантом.

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