В Пентагоне заявили об успехе в разработке гиперзвукового оружия

В Соединенных Штатах продолжается разработка программ по гиперзвуковому оружию. Недавние испытания позволили получить данные об эффективности гиперзвукового оружия большой дальности, заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер на брифинге 16 июля, передает УНН.

Что касается гиперзвука, то мы продолжим разработку ряда программ гиперзвуковой техники и будем стремиться ускорить разработку и испытания этих программ -заявил Райдер.

Он также рассказал, что недавно завершились летные испытания гиперзвуковой ракеты с Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях. По его словам, это испытание позволило получить данные об эффективности гиперзвукового оружия большой дальности.

По соображениям безопасности Райдер не вдался в подробности предстоящих испытаний. Однако сказал, что США по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых возможностей, которые поддерживают стратегию национальной обороны.

"Я бы сказал, что это испытание ознаменовало шаг вперед для этих программ. И я просто оставлю это на потом", - добавил представитель Минобороны.

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