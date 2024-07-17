В Пентагоне заявили об успехе в разработке гиперзвукового оружия

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

  •  107464 просмотра
Враг атакует: угроза баллистических ракет в нескольких областях

Враг атакует: угроза баллистических ракет в нескольких областях

  •  91468 просмотра
В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

  •  79049 просмотра
На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

  •  67191 просмотра
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

  •  51079 просмотра
публикации
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  23930 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  143591 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  154890 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

  •  144624 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  145085 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  35189 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

  •  63194 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  99034 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  94951 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  113132 просмотра
Актуальное
В Пентагоне заявили об успехе в разработке гиперзвукового оружия

В Пентагоне заявили об успехе в разработке гиперзвукового оружия

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 06:40  •  5557 просмотра

Read in English

В США продолжают разработку ряда программ гиперзвуковой техники и стремятся ускорить разработку и их испытания.

В Соединенных Штатах продолжается  разработка  программ по гиперзвуковому оружию. Недавние испытания позволили получить данные об эффективности гиперзвукового оружия большой дальности, заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер на брифинге 16 июля, передает УНН.

Что касается гиперзвука, то мы продолжим разработку ряда программ гиперзвуковой техники и будем стремиться ускорить разработку и испытания этих программ

-заявил Райдер.

Он также рассказал, что недавно завершились летные испытания гиперзвуковой ракеты с Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайях. По его словам, это испытание позволило получить данные об эффективности гиперзвукового оружия большой дальности.

По соображениям безопасности Райдер  не вдался в подробности предстоящих испытаний. Однако сказал, что США по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых возможностей, которые поддерживают стратегию национальной обороны.

"Я бы сказал, что это испытание ознаменовало шаг вперед для этих программ. И я просто оставлю это на потом", -  добавил представитель Минобороны.

Испытание гиперзвуковой ракеты Северной Кореей провалилось в полете27 июня 2024, 01:46 • 105999 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
gavaiiГавайи
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
  •  24088 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
  •  15073 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
  •  119307 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
  •  121799 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
  •  154899 просмотра

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

Эксклюзив
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
  •  93118 просмотра

россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин

Эксклюзив
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
  •  144633 просмотра

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса
  •  145093 просмотра

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
  •  59154 просмотра

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Эксклюзив
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
16 июля 2024, 07:27  •  141349 просмотра

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Популярные

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

Воздушные Силы информируют об угрозе баллистических ракет противника

  •  51079 просмотра
На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

На захваченных территориях оккупанты заставляют амбулатории в первую очередь обслуживать террористические силы рф

  •  67191 просмотра
В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова

  •  79049 просмотра
Враг атакует: угроза баллистических ракет в нескольких областях

Враг атакует: угроза баллистических ракет в нескольких областях

  •  91468 просмотра
DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

DeepState: оккупанты продвинулись в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса

  •  107464 просмотра

Публикации

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  23930 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  143591 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  154890 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

  •  144624 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  145085 просмотра

Война

Одесская область поздно вечером подверглась ракетной атаке рф, по Херсонской области враг ударил "Искандером"

Одесская область поздно вечером подверглась ракетной атаке рф, по Херсонской области враг ударил "Искандером"

  •  1227 просмотра
Передавала рашистам локации украинских блокпостов вблизи Харькова: задержана информаторка рф

Передавала рашистам локации украинских блокпостов вблизи Харькова: задержана информаторка рф

  •  3395 просмотра
Около 42 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести

Около 42 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести

  •  6901 просмотра
лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

  •  10101 просмотра
В Харькове начали строительство еще трех подземных школ

В Харькове начали строительство еще трех подземных школ

  •  12725 просмотра

политика

лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

  •  10101 просмотра
Германия выделяет 10 млн евро на восстановление "Охматдета"

Германия выделяет 10 млн евро на восстановление "Охматдета"

  •  23250 просмотра
Госдеп в ответ на прошлую критику напарником Трампа помощи Украине напомнил о позиции американцев и большинства в Конгрессе

Госдеп в ответ на прошлую критику напарником Трампа помощи Украине напомнил о позиции американцев и большинства в Конгрессе

  •  26173 просмотра
Лавров встретился с Сийярто в США: говорили о ситуации вокруг Украины

Лавров встретился с Сийярто в США: говорили о ситуации вокруг Украины

  •  32921 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  37151 просмотра

Война

Одесская область поздно вечером подверглась ракетной атаке рф, по Херсонской области враг ударил "Искандером"

Одесская область поздно вечером подверглась ракетной атаке рф, по Херсонской области враг ударил "Искандером"

  •  1227 просмотра
Передавала рашистам локации украинских блокпостов вблизи Харькова: задержана информаторка рф

Передавала рашистам локации украинских блокпостов вблизи Харькова: задержана информаторка рф

  •  3395 просмотра
Около 42 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести

Около 42 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести

  •  6901 просмотра
лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

  •  10101 просмотра
В Харькове начали строительство еще трех подземных школ

В Харькове начали строительство еще трех подземных школ

  •  12725 просмотра

политика

лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

лавров заявил об "угрозах" для россии со стороны Запада: в Госдепе США отреагировали

  •  10101 просмотра
Германия выделяет 10 млн евро на восстановление "Охматдета"

Германия выделяет 10 млн евро на восстановление "Охматдета"

  •  23250 просмотра
Госдеп в ответ на прошлую критику напарником Трампа помощи Украине напомнил о позиции американцев и большинства в Конгрессе

Госдеп в ответ на прошлую критику напарником Трампа помощи Украине напомнил о позиции американцев и большинства в Конгрессе

  •  26173 просмотра
Лавров встретился с Сийярто в США: говорили о ситуации вокруг Украины

Лавров встретился с Сийярто в США: говорили о ситуации вокруг Украины

  •  32921 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана: упрекнул за "мирную миссию" с переговорами с Трампом

  •  37151 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  104986 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  113380 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  141666 просмотра

Экономика

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  24038 просмотра
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
Эксклюзив

  •  15049 просмотра
Суд арестовал зерно на терминале "Олимпикс" по делу об уклонении налогов на сумму более 80 млн гривен

Суд арестовал зерно на терминале "Олимпикс" по делу об уклонении налогов на сумму более 80 млн гривен

  •  6014 просмотра
Доход лидеров розничной торговли вырос на 23%: кто в топе по доходам

Доход лидеров розничной торговли вырос на 23%: кто в топе по доходам

  •  7071 просмотра
О возвращении к графикам сообщили в ряде регионов после аварийных отключений

О возвращении к графикам сообщили в ряде регионов после аварийных отключений

  •  9583 просмотра

Киев

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

  •  31362 просмотра
Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

  •  30795 просмотра
В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

15 июля 2024, 17:08  •  51282 просмотра
Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

15 июля 2024, 11:03  •  52203 просмотра
В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

15 июля 2024, 08:35  •  56555 просмотра