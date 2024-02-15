Bloomberg: США хотят отказаться от программы засекреченного военного спутника

Соединенные Штаты Америки решили отказаться от многомиллионной программы засекреченного военного спутника, которую курируют Космические силы США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решение закрыть программу Northrop Grumman Corp по разработке секретного военного спутника связи приняли на фоне роста расходов, трудностей с разработкой его полезной нагрузки.

Компания Northrop Grumman в прошлом месяце была официально уведомлена о прекращении сотрудничества в рамках секретной программы... Представители компании, а также должностные лица ВВС США отказываются делиться подробностями о программе, ссылаясь на ее конфиденциальность и оперативную безопасность говорится в сообщении.

Помощника министра обороны США по вопросам космической политики отказался от комментариев, ссылаясь на "оперативную безопасность".

Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке