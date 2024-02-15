Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке

Угроза нацбезопасности для США, о которой предупредили накануне Конгресс, касается российского оружия против спутников, которое находится на стадии разработки. Об этом заявил во время брифинга спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, передает УНН.

Детали

Кирби подтвердил, что речь идет о противоспутниковом потенциале, который развивает Москва.

Однако он сразу заявил, что это не активный потенциал, который был развернут. По состоянию на сейчас непосредственной угрозы чьей-то безопасности нет. Речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или вызывать физическое уничтожение на Земле.

В то же время президента США Джо Байдена проинформировали о состоянии дел и он дал ряд указаний. В частности - наладить прямой дипломатический диалог с Россией по этому вопросу.

Президент Байден дал указание осуществить ряд первичных мероприятий. Это брифинги для конгрессменов, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также с другими странами мира, которые имеют на кону свои интересы сказал Кирби.

Контекст

13 февраля Сенат проголосовал законопроект, который предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон отметил в понедельник, что подготовленный в Сенате документ не касается пограничного кризиса, который, по его словам, является "самой серьезной проблемой", стоящей перед США.

Кроме того, Джонсон назвал этот документ "заранее непроходным" в Палате представителей.

В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях