Байден дав вказівку налагодити прямий діалог з Росією щодо її протисупутникової розробки
Київ • УНН
Байден доручив вести прямий діалог з Росією щодо розробки нею протисупутникової зброї, яка, за попередженням Конгресу, становить загрозу національній безпеці США.
Загроза нацбезпеки для США, про яку попередили напередодні Конгрес, стосується російської зброї проти супутників, яка перебуває на стадії розробки. Про це заявив під час брифінгу речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає УНН.
Деталі
Кірбі підтвердив, що йдеться про протисупутниковий потенціал, який розвиває Москва.
Однак він одразу заявив, що це не активний потенціал, який був розгорнутий. Станом на тепер безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає. Не йдеться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричиняти фізичне знищення на Землі.
Водночас президента США Джо Байдена поінформували про стан справ і він дав низку вказівок. Зокрема — налагодити прямий дипломатичний діалог з Росією з цього питання.
Президент Байден дав вказівку здійснити низку первинних заходів. Це брифінги для конгресменів, пряма дипломатична взаємодія з Росією, з нашими союзниками і партнерами, а також з іншими країнами світу, які мають на кону свої інтереси
Контекст
13 лютого Сенат проголосував законопроєкт, який передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон зазначив у понеділок, що підготовлений у Сенаті документ не торкається прикордонної кризи, яка, за його словами, є "найсерйознішою проблемою", що стоїть перед США.
Крім того, Джонсон назвав цей документ "заздалегідь непрохідним" у Палаті представників.
У Білому домі підтвердили наявність у США даних про російські протисупутникові можливості15.02.24, 21:58 • 31526 переглядiв