У Білому домі підтвердили наявність у США даних про російські протисупутникові можливості

У четвер Білий дім підтвердив, що загроза національній безпеці, яку напередодні зазначив голова Комітету з розвідки Палати представників, пов’язана з "антисупутниковими можливостями, які розробляє росія", але спробував заспокоїти занепокоєння щодо небезпеки, яку це становить для США, передає УНН із посиланням на The Hill.

"Це не активний потенціал, який був розгорнутий", — заявив у четвер речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. "І хоча прагнення росії до цієї конкретної можливості викликає занепокоєння, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці не було".

"Ми не говоримо про зброю, яку можна використовувати для нападу на людей або для фізичного знищення тут, на Землі", — додав Кірбі.

Коментарі Кірбі прозвучали через день після того, як голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер з Огайо, викликав бурю на Капітолійському пагорбі, коли опублікував загадкову заяву, в якій оголосив, що група має "інформацію про серйозну загрозу національній безпеці".