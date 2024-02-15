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В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях

В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 19:58  •  14128 просмотра

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Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, указанная председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, связана с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывается россией, но заявил, что это не является активным развернутым потенциалом и не представляет непосредственной угрозы.

В четверг Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, которую накануне отметил председатель Комитета по разведке Палаты представителей, связана с "антиспутниковыми возможностями, которые разрабатывает россия", но попытался успокоить беспокойство относительно опасности, которую это представляет для США, передает УНН со ссылкой на The Hill.

"Это не активный потенциал, который был развернут", - заявил в четверг представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. "И хотя стремление россии к этой конкретной возможности вызывает беспокойство, непосредственной угрозы чьей-то безопасности не было".

"Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или для физического уничтожения здесь, на Земле", - добавил Кирби.

Комментарии Кирби прозвучали через день после того, как председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер из Огайо, вызвал бурю на Капитолийском холме, когда опубликовал загадочное заявление, в котором объявил, что группа располагает "информацией о серьезной угрозе национальной безопасности".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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