В Белом доме подтвердили наличие у США данных о российских противоспутниковых возможностях

В четверг Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, которую накануне отметил председатель Комитета по разведке Палаты представителей, связана с "антиспутниковыми возможностями, которые разрабатывает россия", но попытался успокоить беспокойство относительно опасности, которую это представляет для США, передает УНН со ссылкой на The Hill.

"Это не активный потенциал, который был развернут", - заявил в четверг представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. "И хотя стремление россии к этой конкретной возможности вызывает беспокойство, непосредственной угрозы чьей-то безопасности не было".

"Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или для физического уничтожения здесь, на Земле", - добавил Кирби.

Комментарии Кирби прозвучали через день после того, как председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер из Огайо, вызвал бурю на Капитолийском холме, когда опубликовал загадочное заявление, в котором объявил, что группа располагает "информацией о серьезной угрозе национальной безопасности".