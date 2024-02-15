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Bloomberg: США хочуть відмовитися від програми засекреченого військового супутника

Bloomberg: США хочуть відмовитися від програми засекреченого військового супутника

Київ • УНН

 • 33056 перегляди

США вирішили відмовитися від засекреченої військової супутникової програми через зростання витрат і труднощі з розробкою корисного навантаження.

Сполучені Штати Америки вирішили відмовитися від багатомільйонної програми засекреченого військового супутника, яку курують Космічні сили США. Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення закрити програму Northrop Grumman Corp з розроблення секретного військового супутника зв'язку ухвалили на тлі зростання витрат, труднощів з розробкою його корисного навантаження.

Компанія Northrop Grumman минулого місяця була офіційно повідомлена про припинення співпраці в рамках секретної програми... Представники компанії, а також посадові особи ВПС США відмовляються ділитися подробицями про програму, посилаючись на її конфіденційність та оперативну безпеку

йдеться у повідомленні.

Помічника міністра оборони США з питань космічної політики відмовився від коментарів, посилаючись на "оперативну безпеку".

Байден дав вказівку налагодити прямий діалог з Росією щодо її протисупутникової розробки15.02.24, 22:19 • 30938 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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