Bloomberg: США хочуть відмовитися від програми засекреченого військового супутника
Київ • УНН
США вирішили відмовитися від засекреченої військової супутникової програми через зростання витрат і труднощі з розробкою корисного навантаження.
Сполучені Штати Америки вирішили відмовитися від багатомільйонної програми засекреченого військового супутника, яку курують Космічні сили США. Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає УНН.
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Зазначається, що рішення закрити програму Northrop Grumman Corp з розроблення секретного військового супутника зв'язку ухвалили на тлі зростання витрат, труднощів з розробкою його корисного навантаження.
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