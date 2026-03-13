NASA планирует впервые за 50 лет отправить астронавтов с Artemis на Луну в апреле

NASA в четвер разрешило запуск своей ракеты на Луну в апреле с четырьмя астронавтами после завершения последнего этапа ремонта, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

98-метровая ракета будет вывезена из ангара обратно на стартовую площадку на следующей неделе в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде в США, что позволит предпринять попытку запуска уже 1 апреля. Это будет первый полет человечества на Луну за более чем 50 лет.

Экипаж "Artemis II" должен был бы совершить облет Луны в начале этого года, но утечка топлива и другие проблемы с ракетой-носителем помешали этому.

Хотя NASA удалось устранить утечку водородного топлива на стартовой площадке в феврале, проблема с потоком гелия заставила космическое агентство вернуть ракету в здание сборки ракет для ремонта, перенеся миссию на апрель.

У космического агентства осталось всего шесть дней в начале апреля для запуска, после чего миссия будет приостановлена до 30 апреля - начала мая. "Это испытательный полет, и он не лишен риска, но наша команда и наше оборудование готовы", - заявила журналистам Лори Глейз из NASA в конце двухдневного обзора готовности к полету.

Глейз и другие представители NASA отказались назвать вероятность риска для будущей миссии.

История показывает, что у новой ракеты по сути 50% шансов на успех, сказал Джон Ханикатт, глава группы управления миссией.

С момента единственного предыдущего полета SLS - более трех лет назад без экипажа - прошло так много времени, что трудно понять любые цифры оценки риска, сказал Ханикатт.

"Это не первый полет, - сказала Глейз. - Но мы также не работаем в регулярном режиме. Поэтому у нас определенно значительно больше рисков, чем у системы, которая постоянно летает".

НАСА планирует создать ядерный реактор на Луне к 2030 году

В конце прошлого месяца новый администратор NASA Джаред Айзекман объявил о масштабной реорганизации программы "Artemis" с целью ускорения процессов и, таким образом, снижения рисков. Недовольный медленным темпом и длительными перерывами между лунными миссиями, он добавил дополнительный тренировочный полет на орбите вокруг Земли в следующем году. Теперь это новая "Artemis III", а высадка на Луну двух астронавтов перенесена на "Artemis IV". Айзекман планирует одну, а возможно, и две лунные высадки в 2028 году.

Управление генерального инспектора NASA на этой неделе предупредило во время аудита, что космическому агентству необходимо разработать план спасения своих лунных экипажей. Согласно отчету, посадка вблизи южного полюса Луны будет более рискованной, чем для астронавтов "Apollo" ближе к экватору, учитывая сложный полярный рельеф.

В отчете лунные посадочные модули названы основной причиной потенциальной гибели экипажей во время первых нескольких лунных высадок в рамках программы "Artemis". В нем указан пороговый уровень гибели экипажей для космического агентства - 1 к 40 для лунных операций и 1 к 30 для миссий "Artemis" в целом.

Компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, которые получили от NASA контракт на поставку лунных посадочных модулей для астронавтов, ускорили работу, чтобы уложиться в новую целевую дату - 2028 год. Управление генерального инспектора заявило, что остается много технических проблем, включая дозаправку посадочных модулей на орбите вокруг Земли перед полетом на Луну.

Дополнение

NASA отправило на Луну 24 астронавта в рамках программы "Apollo", 12 из которых успешно приземлились. Все лунные миссии, кроме одной - "Apollo-13", достигли своих основных целей. Программа завершилась миссией "Apollo-17" 1972 года.

НАСА снова отменило мартовский запуск миссии Artemis II вокруг Луны из-за технической неисправности ракеты