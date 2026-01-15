$43.180.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

НАСА планирует создать ядерный реактор на Луне к 2030 году

Киев • УНН

 • 382 просмотра

НАСА намерено создать атомную электростанцию на Луне к 2030 году для поддержки лунных баз. США стремятся "вернуться" на Луну и построить инфраструктуру для существования.

НАСА планирует создать ядерный реактор на Луне к 2030 году

Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) серьезно настроено на создание атомной электростанции на Луне к 2030 году. Об этом сообщает Space.com, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что уже несколько лет агентство работает над разработкой ядерного реактора, который мог бы питать одну или несколько баз на поверхности Луны, которые NASA хочет создать в рамках своей программы Artemis.

В декабре президент США Дональд Трамп издал исполнительный указ, согласно которому строительство такой базы должно начаться до 2030 года, а ядерный реактор должен быть готов к запуску к поверхности Луны к тому же году. А уже 13 января NASA и Министерство энергетики США подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает их обязательство соблюдать этот амбициозный срок.

В соответствии с национальной космической политикой президента Трампа, Америка стремится "вернуться" на Луну, построить инфраструктуру для существования и сделать инвестиции, необходимые для следующего гигантского скачка к Марсу и далее. ... Это соглашение делает более тесным сотрудничество между NASA и Министерством энергетики для обеспечения возможностей, необходимых для начала Золотого века исследования и открытий космоса

– заявил руководитель NASA Джаред Айзекман.

Издание добавляет, что ядерные энергосистемы являются наиболее эффективным решением для глубокого космоса, ведь способны работать годами без дозаправки и не зависят от солнечного света или погодных условий, в отличие от солнечных панелей.

Напомним

"Роскосмос" планирует возвести стационарный источник энергии на Луне до 2036 года. Проект реализуется совместно с Китаем для обеспечения энергией будущей научной базы и лунных марсоходов.

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты