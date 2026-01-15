NASA планує створити ядерний реактор на Місяці до 2030 року
Київ • УНН
NASA має намір створити атомну електростанцію на Місяці до 2030 року для підтримки місячних баз. США прагнуть "повернутися" на Місяць та побудувати інфраструктуру для існування.
Національне агентство з США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) серйозно налаштоване на створення атомної електростанції на Місяці до 2030 року. Про це повідомляє Space.com, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що вже кілька років агентство працює над розробкою ядерного реактора, який міг би живити одну або кілька баз на поверхні Місяця, що NASA хоче створити в рамках своєї програми Artemis.
У грудні президент США Дональд Трамп видав виконавчий указ, згідно з яким будівництво такої бази має розпочатись до 2030 року, а ядерний реактор має бути готовий до запуску до поверхні Місяця до того ж року. А вже 13 січня NASA та Міністерство енергетики США підписали меморандум про взаєморозуміння, який підтверджує їхнє зобов'язання дотримуватися цього амбітного терміну.
Відповідно до національної космічної політики президента Трампа, Америка прагне "повернутися" на Місяць, побудувати інфраструктуру для існування та зробити інвестиції, необхідні для наступного гігантського стрибка до Марса та далі. ... Ця угода робить тіснішою співпрацю між NASA та Міністерством енергетики для забезпечення можливостей, необхідних для початку Золотого віку дослідження та відкриттів космосу
Видання додає, що ядерні енергосистеми є найбільш ефективним рішенням для глибокого космосу, адже здатні працювати роками без дозаправки та не залежать від сонячного світла чи погодних умов, на відміну від сонячних панелей.
Нагадаємо
"роскосмос" планує звести стаціонарне джерело енергії на Місяці до 2036 року. Проєкт реалізується спільно з Китаєм для забезпечення енергією майбутньої наукової бази та місячних марсоходів.
США уклали контракт для посилення відстеження ракет у космосі для "Золотого купола" Трампа20.12.25, 19:55 • 4966 переглядiв