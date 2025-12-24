Ядерні амбіції у космосі: росія планує звести атомну електростанцію на Місяці за десять років

$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 7398 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 10027 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 8292 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 13064 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 20628 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 15257 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17559 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34198 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49726 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68336 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Публікації
Ексклюзиви
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 20022 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 9316 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 10647 перегляди
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини11:40 • 5876 перегляди
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі13:13 • 5474 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 7384 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 4892 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 10018 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 13056 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 20620 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Лев XIV
Метте Фредеріксен
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Швеція
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 3248 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 20386 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 9130 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 34446 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 31212 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Гриби
Fox News

Ядерні амбіції у космосі: росія планує звести атомну електростанцію на Місяці за десять років

Київ • УНН

 • 352 перегляди

"роскосмос" планує звести стаціонарне джерело енергії на Місяці до 2036 року. Проєкт реалізується спільно з Китаєм для забезпечення енергією майбутньої наукової бази та місячних марсоходів.

Ядерні амбіції у космосі: росія планує звести атомну електростанцію на Місяці за десять років

російська корпорація "роскосмос" оголосила про підготовку до будівництва стаціонарного джерела енергії на Місяці до 2036 року. Проєкт реалізується спільно з Китаєм для забезпечення енергією майбутньої наукової бази та місячних марсоходів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Для реалізації амбітного плану "роскосмос" залучив державну корпорацію "росатом" та провідний ядерний центр – Курчатовський інститут. Головне завдання майбутньої станції – забезпечити автономну роботу Міжнародної місячної дослідницької станції, яку рф розвиває у партнерстві з Пекіном. У відомстві заявили: "Цей проєкт є важливим кроком до створення постійно функціонуючої наукової місячної станції та переходу від разових місій до довгострокової програми дослідження Місяця".

Спроба реваншу в космосі

Амбіції росії щодо будівництва АЕС з'явилися на тлі серйозного відставання від США та успіхів компанії SpaceX. 

У рф зірвався запуск ракети "Протон-М": ЦПД назвав причину

Позиції рф значно погіршилися після провалу місії "Луна-25" у 2023 році, коли апарат розбився об поверхню супутника. Окрім ядерної станції, голова "роскосмосу" дмитро баканов анонсував плани щодо дослідження Венери, намагаючись відновити статус держави як провідного гравця в освоєнні космосу.

Суперництво з NASA

російські плани збігаються з активізацією США в цьому ж напрямку. У NASA вже офіційно оголосили про намір розгорнути власний ядерний реактор на Місяці до 2030 року. Таким чином, обидва космічні конкуренти розглядають атомну енергію як єдиний спосіб забезпечити тривале перебування людей на супутнику Землі.

"роскосмос" скасував найближчий запуск ракети "Союз" до МКС через аварію на Байконурі

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Ядерна зброя
Енергетика
SpaceX
NASA
Китай
Сполучені Штати Америки