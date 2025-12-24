Ядерні амбіції у космосі: росія планує звести атомну електростанцію на Місяці за десять років
Київ • УНН
"роскосмос" планує звести стаціонарне джерело енергії на Місяці до 2036 року. Проєкт реалізується спільно з Китаєм для забезпечення енергією майбутньої наукової бази та місячних марсоходів.
російська корпорація "роскосмос" оголосила про підготовку до будівництва стаціонарного джерела енергії на Місяці до 2036 року. Проєкт реалізується спільно з Китаєм для забезпечення енергією майбутньої наукової бази та місячних марсоходів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Для реалізації амбітного плану "роскосмос" залучив державну корпорацію "росатом" та провідний ядерний центр – Курчатовський інститут. Головне завдання майбутньої станції – забезпечити автономну роботу Міжнародної місячної дослідницької станції, яку рф розвиває у партнерстві з Пекіном. У відомстві заявили: "Цей проєкт є важливим кроком до створення постійно функціонуючої наукової місячної станції та переходу від разових місій до довгострокової програми дослідження Місяця".
Спроба реваншу в космосі
Амбіції росії щодо будівництва АЕС з’явилися на тлі серйозного відставання від США та успіхів компанії SpaceX.
Позиції рф значно погіршилися після провалу місії "Луна-25" у 2023 році, коли апарат розбився об поверхню супутника. Окрім ядерної станції, голова "роскосмосу" дмитро баканов анонсував плани щодо дослідження Венери, намагаючись відновити статус держави як провідного гравця в освоєнні космосу.
Суперництво з NASA
російські плани збігаються з активізацією США в цьому ж напрямку. У NASA вже офіційно оголосили про намір розгорнути власний ядерний реактор на Місяці до 2030 року. Таким чином, обидва космічні конкуренти розглядають атомну енергію як єдиний спосіб забезпечити тривале перебування людей на супутнику Землі.
