Ядерные амбиции в космосе: Россия планирует построить атомную электростанцию на Луне за десять лет
Киев • УНН
"Роскосмос" планирует построить стационарный источник энергии на Луне к 2036 году. Проект реализуется совместно с Китаем для обеспечения энергией будущей научной базы и лунных марсоходов.
Российская корпорация "Роскосмос" объявила о подготовке к строительству стационарного источника энергии на Луне к 2036 году. Проект реализуется совместно с Китаем для обеспечения энергией будущей научной базы и лунных марсоходов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Для реализации амбициозного плана "Роскосмос" привлек государственную корпорацию "Росатом" и ведущий ядерный центр – Курчатовский институт. Главная задача будущей станции – обеспечить автономную работу Международной лунной исследовательской станции, которую РФ развивает в партнерстве с Пекином. В ведомстве заявили: "Этот проект является важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследования Луны".
Попытка реванша в космосе
Амбиции России по строительству АЭС появились на фоне серьезного отставания от США и успехов компании SpaceX.
В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М": ЦПД назвал причину15.12.25, 12:43 • 3727 просмотров
Позиции РФ значительно ухудшились после провала миссии "Луна-25" в 2023 году, когда аппарат разбился о поверхность спутника. Помимо ядерной станции, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов анонсировал планы по исследованию Венеры, пытаясь восстановить статус государства как ведущего игрока в освоении космоса.
Соперничество с NASA
Российские планы совпадают с активизацией США в этом же направлении. В NASA уже официально объявили о намерении развернуть собственный ядерный реактор на Луне к 2030 году. Таким образом, оба космических конкурента рассматривают атомную энергию как единственный способ обеспечить длительное пребывание людей на спутнике Земли.
"Роскосмос" отменил ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС из-за аварии на Байконуре05.12.25, 18:14 • 4334 просмотра