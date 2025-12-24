Ядерные амбиции в космосе: Россия планирует построить атомную электростанцию на Луне за десять лет

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 7734 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 10271 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 8586 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 13279 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 20818 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 15304 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17596 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34236 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49751 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 68379 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.6м/с
73%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 20127 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 9518 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 10758 просмотра
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины11:40 • 6116 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле13:13 • 5660 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 7748 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 5142 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 10281 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 13288 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 20828 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Швеция
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 3322 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 20465 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 9202 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 34494 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 31250 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Грибы
Фокс Ньюс

Ядерные амбиции в космосе: Россия планирует построить атомную электростанцию на Луне за десять лет

Киев • УНН

 • 442 просмотра

"Роскосмос" планирует построить стационарный источник энергии на Луне к 2036 году. Проект реализуется совместно с Китаем для обеспечения энергией будущей научной базы и лунных марсоходов.

Ядерные амбиции в космосе: Россия планирует построить атомную электростанцию на Луне за десять лет

Российская корпорация "Роскосмос" объявила о подготовке к строительству стационарного источника энергии на Луне к 2036 году. Проект реализуется совместно с Китаем для обеспечения энергией будущей научной базы и лунных марсоходов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Для реализации амбициозного плана "Роскосмос" привлек государственную корпорацию "Росатом" и ведущий ядерный центр – Курчатовский институт. Главная задача будущей станции – обеспечить автономную работу Международной лунной исследовательской станции, которую РФ развивает в партнерстве с Пекином. В ведомстве заявили: "Этот проект является важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследования Луны".

Попытка реванша в космосе

Амбиции России по строительству АЭС появились на фоне серьезного отставания от США и успехов компании SpaceX. 

В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М": ЦПД назвал причину15.12.25, 12:43 • 3727 просмотров

Позиции РФ значительно ухудшились после провала миссии "Луна-25" в 2023 году, когда аппарат разбился о поверхность спутника. Помимо ядерной станции, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов анонсировал планы по исследованию Венеры, пытаясь восстановить статус государства как ведущего игрока в освоении космоса.

Соперничество с NASA

Российские планы совпадают с активизацией США в этом же направлении. В NASA уже официально объявили о намерении развернуть собственный ядерный реактор на Луне к 2030 году. Таким образом, оба космических конкурента рассматривают атомную энергию как единственный способ обеспечить длительное пребывание людей на спутнике Земли.

"Роскосмос" отменил ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС из-за аварии на Байконуре05.12.25, 18:14 • 4334 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Ядерное оружие
Энергетика
SpaceX
НАСА
Китай
Соединённые Штаты