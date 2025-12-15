В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М": ЦПД назвал причину
Киев • УНН
Запуск российской ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура, запланированный на 15 декабря, сорвался из-за "локального несоответствия" в разгонном блоке. Этот инцидент указывает на системные проблемы космической отрасли рф на фоне международных санкций.
В россии сорвался запуск ракеты-носителя "Протон-М", запланированный на 15 декабря с космодрома Байконур. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Детали
По официальной версии российской стороны, причиной срыва стало "локальное несоответствие" в разгонном блоке ракеты.
Аварии и технические неполадки часто случаются в новых или экспериментальных проектах. Но ракета "Протон-М" эксплуатируется еще со времен СССР и десятилетиями считалась "рабочей лошадкой" российской космонавтики
В Центре подчеркнули, что этот инцидент показателен и логично вписывается в общую картину системных проблем космической отрасли рф.
Недавняя авария при запуске космического корабля "Союз", которая привела к повреждению стартовой площадки, уже показала, что даже ключевая инфраструктура космодрома Байконур находится в уязвимом состоянии
В ЦПД добавили, что на фоне полномасштабной войны против Украины и действия международных санкций россия теряет возможность поддерживать статус "великой космической державы".
Напомним
российская корпорация "роскосмос" отменила ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС, запланированный на 21 декабря 2025 года. Причиной стала авария на космодроме Байконур, где повреждена стартовая площадка.