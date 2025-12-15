В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М": ЦПД назвал причину

В россии сорвался запуск ракеты-носителя "Протон-М", запланированный на 15 декабря с космодрома Байконур. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

По официальной версии российской стороны, причиной срыва стало "локальное несоответствие" в разгонном блоке ракеты.

Аварии и технические неполадки часто случаются в новых или экспериментальных проектах. Но ракета "Протон-М" эксплуатируется еще со времен СССР и десятилетиями считалась "рабочей лошадкой" российской космонавтики - отметили в ЦПД.

В Центре подчеркнули, что этот инцидент показателен и логично вписывается в общую картину системных проблем космической отрасли рф.

Недавняя авария при запуске космического корабля "Союз", которая привела к повреждению стартовой площадки, уже показала, что даже ключевая инфраструктура космодрома Байконур находится в уязвимом состоянии - говорится в сообщении.

В ЦПД добавили, что на фоне полномасштабной войны против Украины и действия международных санкций россия теряет возможность поддерживать статус "великой космической державы".

Напомним

российская корпорация "роскосмос" отменила ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС, запланированный на 21 декабря 2025 года. Причиной стала авария на космодроме Байконур, где повреждена стартовая площадка.