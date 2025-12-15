В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М": ЦПД назвал причину

$42.190.08
10:16 • 1154 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 5172 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 10791 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 12144 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 14495 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 22275 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 31232 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 27944 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 37464 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 39362 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
Популярные новости
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ15 декабря, 00:49 • 16291 просмотра
В Одесской области после массированных ударов РФ все службы работают в круглосуточном режиме - ОВА15 декабря, 02:15 • 4894 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 17426 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями04:45 • 12102 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 17916 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 64515 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 80206 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 67020 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 76421 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 100987 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 16240 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 33726 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 35425 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 40058 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 74718 просмотра
В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М": ЦПД назвал причину

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Запуск российской ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура, запланированный на 15 декабря, сорвался из-за "локального несоответствия" в разгонном блоке. Этот инцидент указывает на системные проблемы космической отрасли рф на фоне международных санкций.

В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М": ЦПД назвал причину

В россии сорвался запуск ракеты-носителя "Протон-М", запланированный на 15 декабря с космодрома Байконур. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

По официальной версии российской стороны, причиной срыва стало "локальное несоответствие" в разгонном блоке ракеты.

Аварии и технические неполадки часто случаются в новых или экспериментальных проектах. Но ракета "Протон-М" эксплуатируется еще со времен СССР и десятилетиями считалась "рабочей лошадкой" российской космонавтики

- отметили в ЦПД.

В Центре подчеркнули, что этот инцидент показателен и логично вписывается в общую картину системных проблем космической отрасли рф.

Недавняя авария при запуске космического корабля "Союз", которая привела к повреждению стартовой площадки, уже показала, что даже ключевая инфраструктура космодрома Байконур находится в уязвимом состоянии

- говорится в сообщении.

В ЦПД добавили, что на фоне полномасштабной войны против Украины и действия международных санкций россия теряет возможность поддерживать статус "великой космической державы".

Напомним

российская корпорация "роскосмос" отменила ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС, запланированный на 21 декабря 2025 года. Причиной стала авария на космодроме Байконур, где повреждена стартовая площадка.

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Украина