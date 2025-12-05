"роскосмос" скасував найближчий запуск ракети "Союз" до МКС через аварію на Байконурі

Через серйозне пошкодження стартового майданчика на космодромі Байконур, спричинене падінням кабіни обслуговування, російська корпорація "роскосмос" скасує найближчий запуск до МКС ракети "Союз" із вантажним кораблем "Прогрес", перенісши його на невизначений термін. Про це повідомляє RTVI, пише УНН.

Деталі

Про скасування найближчого старту, запланованого на 21 грудня 2025 року, повідомив RTVI, посилаючись на два джерела в космічній галузі.

російського космонавта Артем’єва відсторонили від місії Crew‑12 через порушення правил SpaceX

Аварія на космодромі сталася 27 листопада під час запуску ракети-носія "Союз-2.1а" з пілотованою місією на кораблі "Союз МС-28". Після старту ракети в газовідвідний лоток під стартовим столом обвалилася кабіна обслуговування 31-го майданчика. Внаслідок цього росія тимчасово не може здійснювати пілотовані та вантажні запуски до МКС.

Космічний корабель "Союз МС-28" вирушив до МКС із російськими та американськими космонавтами

Рішення про перенесення підтвердив один із співрозмовників RTVI.

Так, старт "Прогреса МС‑33" 21 грудня 2025 року не відбудеться. Питання лише в тому, на яку саме дату 2026 року його в підсумку перенесуть – зазначив співрозмовник.

Інше джерело телеканалу стверджує, що, попри аварію, росія не знизить платежі Казахстану за оренду Байконура, які становлять 115 млн доларів на рік.

Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос