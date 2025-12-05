"Роскосмос" отменил ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС из-за аварии на Байконуре

Из-за серьезного повреждения стартовой площадки на космодроме Байконур, вызванного падением кабины обслуживания, российская корпорация "Роскосмос" отменит ближайший запуск к МКС ракеты "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс", перенеся его на неопределенный срок. Об этом сообщает RTVI, пишет УНН.

Подробности

Об отмене ближайшего старта, запланированного на 21 декабря 2025 года, сообщил RTVI, ссылаясь на два источника в космической отрасли.

российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX

Авария на космодроме произошла 27 ноября во время запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией на корабле "Союз МС-28". После старта ракеты в газоотводный лоток под стартовым столом обрушилась кабина обслуживания 31-й площадки. В результате этого россия временно не может осуществлять пилотируемые и грузовые запуски к МКС.

Космический корабль "Союз МС-28" отправился к МКС с российскими и американскими космонавтами

Решение о переносе подтвердил один из собеседников RTVI.

Так, старт "Прогресса МС-33" 21 декабря 2025 года не состоится. Вопрос лишь в том, на какую именно дату 2026 года его в итоге перенесут – отметил собеседник.

Другой источник телеканала утверждает, что, несмотря на аварию, россия не снизит платежи Казахстану за аренду Байконура, которые составляют 115 млн долларов в год.

Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос