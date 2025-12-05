"Роскосмос" отменил ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС из-за аварии на Байконуре

$42.180.02
49.230.00
ukenru
15:45 • 970 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 5154 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 21834 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 20699 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 26447 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 39182 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 46734 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 39984 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 69372 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35134 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 35697 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 21101 просмотра
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 11408 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 20950 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 18579 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 18653 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 21834 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 35782 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 69372 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 53091 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 7688 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 21170 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 25179 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 39065 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 39068 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Су-57

"Роскосмос" отменил ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС из-за аварии на Байконуре

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Российская корпорация "Роскосмос" отменила ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС, запланированный на 21 декабря 2025 года. Причиной стала авария на космодроме Байконур, где повреждена стартовая площадка.

"Роскосмос" отменил ближайший запуск ракеты "Союз" к МКС из-за аварии на Байконуре

Из-за серьезного повреждения стартовой площадки на космодроме Байконур, вызванного падением кабины обслуживания, российская корпорация "Роскосмос" отменит ближайший запуск к МКС ракеты "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс", перенеся его на неопределенный срок. Об этом сообщает RTVI, пишет УНН.

Подробности

Об отмене ближайшего старта, запланированного на 21 декабря 2025 года, сообщил RTVI, ссылаясь на два источника в космической отрасли.

российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX02.12.25, 18:45 • 28454 просмотра

Авария на космодроме произошла 27 ноября во время запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией на корабле "Союз МС-28". После старта ракеты в газоотводный лоток под стартовым столом обрушилась кабина обслуживания 31-й площадки. В результате этого россия временно не может осуществлять пилотируемые и грузовые запуски к МКС.

Космический корабль "Союз МС-28" отправился к МКС с российскими и американскими космонавтами27.11.25, 17:04 • 3639 просмотров

Решение о переносе подтвердил один из собеседников RTVI.

Так, старт "Прогресса МС-33" 21 декабря 2025 года не состоится. Вопрос лишь в том, на какую именно дату 2026 года его в итоге перенесут 

– отметил собеседник.

Другой источник телеканала утверждает, что, несмотря на аварию, россия не снизит платежи Казахстану за аренду Байконура, которые составляют 115 млн долларов в год.

Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос27.11.25, 20:40 • 15096 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
SpaceX
Казахстан