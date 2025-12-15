У рф зірвався запуск ракети "Протон-М": ЦПД назвав причину

У росії зірвався запуск ракети-носія "Протон-М", запланований на 15 грудня з космодрому Байконур. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

За офіційною версією російської сторони, причиною зриву стала "локальна невідповідність" у розгінному блоці ракети.

Аварії та технічні неполадки часто трапляються у нових або експериментальних проєктах. Але ракета "Протон-М" експлуатується ще з часів СРСР і десятиліттями вважалася "робочою конячкою" російської космонавтики