У рф зірвався запуск ракети "Протон-М": ЦПД назвав причину
Київ • УНН
Запуск російської ракети-носія "Протон-М" з Байконура, запланований на 15 грудня, зірвався через "локальну невідповідність" у розгінному блоці. Цей інцидент вказує на системні проблеми космічної галузі рф на тлі міжнародних санкцій.
У росії зірвався запуск ракети-носія "Протон-М", запланований на 15 грудня з космодрому Байконур. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
Деталі
За офіційною версією російської сторони, причиною зриву стала "локальна невідповідність" у розгінному блоці ракети.
Аварії та технічні неполадки часто трапляються у нових або експериментальних проєктах. Але ракета "Протон-М" експлуатується ще з часів СРСР і десятиліттями вважалася "робочою конячкою" російської космонавтики
У Центрі наголосили, що цей інцидент показовий і логічно вписується у загальну картину системних проблем космічної галузі рф.
Нещодавня аварія під час запуску космічного корабля "Союз", яка призвела до пошкодження стартового майданчика, вже показала, що навіть ключова інфраструктура космодрому Байконур перебуває у вразливому стані
У ЦПД додали, що на тлі повномасштабної війни проти України та дії міжнародних санкцій росія втрачає можливість підтримувати статус "великої космічної держави".
Нагадаємо
російська корпорація "роскосмос" скасувала найближчий запуск ракети "Союз" до МКС, запланований на 21 грудня 2025 року. Причиною стала аварія на космодромі Байконур, де пошкоджено стартовий майданчик.