У рф зірвався запуск ракети "Протон-М": ЦПД назвав причину

10:16 • 2444 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 7940 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 11968 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 13299 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 15412 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 22703 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 31707 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28139 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 37743 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 39464 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Смертельну стрілянину в Сіднеї влаштували батько та синPhoto15 грудня, 01:45 • 4442 перегляди
На Одещині після масованих ударів рф усі служби працюють у цілодобовому режимі - ОВА15 грудня, 02:15 • 6576 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності15 грудня, 03:20 • 18393 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 13017 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 18816 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 65534 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 81333 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 67983 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 77358 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 101918 перегляди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Дональд Трамп
Александр Стубб
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Берлін
Дніпропетровська область
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 16574 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 34057 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 35721 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 40330 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 74988 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

У рф зірвався запуск ракети "Протон-М": ЦПД назвав причину

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Запуск російської ракети-носія "Протон-М" з Байконура, запланований на 15 грудня, зірвався через "локальну невідповідність" у розгінному блоці. Цей інцидент вказує на системні проблеми космічної галузі рф на тлі міжнародних санкцій.

У рф зірвався запуск ракети "Протон-М": ЦПД назвав причину

У росії зірвався запуск ракети-носія "Протон-М", запланований на 15 грудня з космодрому Байконур. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

За офіційною версією російської сторони, причиною зриву стала "локальна невідповідність" у розгінному блоці ракети.

Аварії та технічні неполадки часто трапляються у нових або експериментальних проєктах. Але ракета "Протон-М" експлуатується ще з часів СРСР і десятиліттями вважалася "робочою конячкою" російської космонавтики

- зазначили у ЦПД.

У Центрі наголосили, що цей інцидент показовий і логічно вписується у загальну картину системних проблем космічної галузі рф.

Нещодавня аварія під час запуску космічного корабля "Союз", яка призвела до пошкодження стартового майданчика, вже показала, що навіть ключова інфраструктура космодрому Байконур перебуває у вразливому стані

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД додали, що на тлі повномасштабної війни проти України та дії міжнародних санкцій росія втрачає можливість підтримувати статус "великої космічної держави".

Нагадаємо

російська корпорація "роскосмос" скасувала найближчий запуск ракети "Союз" до МКС, запланований на 21 грудня 2025 року. Причиною стала аварія на космодромі Байконур, де пошкоджено стартовий майданчик.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Україна