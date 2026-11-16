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Amazon потеряла 40 спутников из-за аварии ракеты Vulcan во время запуска в США

Киев • УНН

 • 1652 просмотра

Авария Vulcan уничтожила 40 спутников Amazon для сети Leo во время запуска из Флориды. ULA расследует причину сбоя на десятой минуте полёта.

Amazon потеряла 40 спутников из-за аварии ракеты Vulcan во время запуска в США

Американская компания Amazon потеряла все 40 спутников интернет-сети Leo из-за аварии ракеты Vulcan, произошедшей 15 ноября после запуска с мыса Канаверал во Флориде. Ракета не смогла вывести груз на орбиту, а причину неисправности пока не установили. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ракета компании United Launch Alliance (ULA), совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin, вышла из строя на десятой минуте полета. Для компании это первая неудачная миссия за 20 лет работы.

Это был пятый запуск Vulcan с момента ее дебюта в 2024 году и первый за последние 9 месяцев. Предыдущий перерыв был вызван техническими расследованиями проблем с ускорителями и двигателями BE-4, которые поставляет компания Blue Origin.

Как авария повлияет на спутниковую сеть Amazon

Неудачный запуск стал очередным препятствием для Amazon, которая развертывает сеть спутникового интернета Leo для конкуренции со Starlink компании SpaceX.

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С 2025 года Amazon вывела на орбиту 398 спутников за 14 запусков. Это около 12% от запланированного количества.

Компания рассчитывала начать предоставление услуг спутникового интернета в 2026 году, однако аварии и задержки запусков уже неоднократно влияли на график развертывания сети.

ULA начала выяснять причины аварии. В настоящее время неизвестно, связана ли неисправность с двигателями BE-4, которые ранее уже становились предметом технических проверок.

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Степан Гафтко

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Флорида