СМИ раскрыли секретный план Amazon — получить контроль над мировыми данными о товарах

$45.380.0650.340.14
ukenru
21:10 • 27304 просмотра
В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошлоPhoto
18:09 • 23817 просмотра
14 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
20:17 • 15694 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 100 оккупантов — Генштаб
16:22 • 22395 просмотра
Роберт Паттинсон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда — СМИ
15:50 • 26995 просмотра
Генерал СБУ Дука призвал Раду создать ВСК для расследования причастности руководства НАБУ и САП к коррупции
13 ноября, 15:38 • 24307 просмотра
Ставила под сомнение решения Хуанга — что известно о 59-летней Колетт Кресс, которая временно возглавила Nvidia
13 ноября, 15:19 • 17307 просмотра
"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф
13 ноября, 15:16 • 17355 просмотра
Дни будут тёплыми, а ночи морозными: синоптики дали прогноз на осенние выходные
13 ноября, 13:33 • 22886 просмотра
"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков
13 ноября, 13:16 • 19214 просмотра
Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
90%
743мм
Популярные новости
Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн13 ноября, 12:24 • 40522 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 48258 просмотра
Финляндия связалась с Украиной после поражения российского военного корабля13 ноября, 14:34 • 24504 просмотра
Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю17:37 • 24716 просмотра
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией17:52 • 20978 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 48287 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 51773 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 52931 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 51141 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 52064 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ираклий Кобахидзе
Фридрих Мерц
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»21:32 • 490 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»Photo21:05 • 11631 просмотра
США призывают владельцев BMW парковать автомобили на открытом воздухе из-за риска возгорания — о каких моделях идет речь18:43 • 13218 просмотра
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией17:52 • 21016 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн13 ноября, 12:24 • 40553 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть

СМИ раскрыли секретный план Amazon — получить контроль над мировыми данными о товарах

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Amazon разрабатывает World Product Graph с данными о товарах со всего мира. План призван удержать покупателей на сайте и конкурировать с Google и Walmart.

СМИ раскрыли секретный план Amazon — получить контроль над мировыми данными о товарах
REUTERS/Dado Ruvic

У Amazon есть секретный план, цель которого — сделать так, чтобы покупателям никогда не приходилось покидать сайт компании: сосредоточить в своих руках информацию обо всех товарах в мире, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, а также словам осведомленных с ситуацией лиц, эта инициатива под названием "World Product Graph" ("Всемирный граф товаров") предусматривает сбор данных практически о каждом товаре, продаваемом на планете, — независимо от того, представлен ли он в ассортименте Amazon.

Благодаря этому Amazon может действительно превратиться в "магазин всего", предлагая исчерпывающие данные об огромном спектре товаров. Это позволит компании пошатнуть доминирование Google (GOOGL.O) в сфере онлайн-поиска, а также противостоять росту электронной коммерции своего конкурента — сети Walmart (WMT.O).

Кроме того, это решение является ответом на распространение ИИ-агентов — программного обеспечения, способного самостоятельно выполнять задачи, связанные с покупками, от имени пользователей. В документе отмечается, что собственный поисковый агент Amazon на базе искусственного интеллекта предоставлял неточную информацию.

В случае полной реализации "World Product Graph" может переманить покупателей с сайтов конкурентов, которые располагают значительно меньшими объемами данных.

Amazon представила новые ИИ-гаджеты - что они умеют и сколько стоят16.10.26, 08:25 • 5934 просмотра

"Amazon не сможет стать основным ресурсом для любых покупок, если клиентам приходится покидать сайт, чтобы искать информацию о взаимосвязях между товарами в Google, на веб-сайтах брендов или на ресурсах с отзывами", — говорится в документе.

"Эти ответы существуют, но в настоящее время найти их можно, лишь покинув Amazon и потратив время на тщательный поиск на сайтах брендов, сторонних ресурсах с отзывами или технических форумах".

Агентству Reuters не удалось выяснить, будет ли этот план реализован и когда именно. Вместе с тем в документе, составленном в формате пресс-релиза, указана ориентировочная дата запуска — 1 октября 2027 года.

"Черновики и устаревшие документы часто дают неполное представление о положении дел. Наличие такого документа, являющегося результатом мозгового штурма, не обязательно отражает наши текущие планы", — заявили в Amazon.

"Мы постоянно работаем над новыми идеями и технологиями, чтобы сделать каталог товаров Amazon максимально полным, точным и полезным для клиентов".

Amazon расширит доставку дронами до 500 населённых пунктов США19.08.26, 22:01 • 6169 просмотров

Стоит отметить, что многие потребители уже начинают поиск информации о товарах именно на Amazon. Однако, согласно исследованию Morgan Stanley за 2025 год, доля онлайн-покупателей, пользующихся Amazon (16%), значительно уступает показателю Google (57%). В то же время, когда покупатели точно знают, какой именно товар планируют приобрести, преимущество имеет Amazon: 41% поисковых запросов начинаются именно там, тогда как на долю Google приходится 23%, а на Walmart — 18%.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Amazon
Reuters
Google