СМИ раскрыли секретный план Amazon — получить контроль над мировыми данными о товарах

REUTERS/Dado Ruvic

У Amazon есть секретный план, цель которого — сделать так, чтобы покупателям никогда не приходилось покидать сайт компании: сосредоточить в своих руках информацию обо всех товарах в мире, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, а также словам осведомленных с ситуацией лиц, эта инициатива под названием "World Product Graph" ("Всемирный граф товаров") предусматривает сбор данных практически о каждом товаре, продаваемом на планете, — независимо от того, представлен ли он в ассортименте Amazon.

Благодаря этому Amazon может действительно превратиться в "магазин всего", предлагая исчерпывающие данные об огромном спектре товаров. Это позволит компании пошатнуть доминирование Google (GOOGL.O) в сфере онлайн-поиска, а также противостоять росту электронной коммерции своего конкурента — сети Walmart (WMT.O).

Кроме того, это решение является ответом на распространение ИИ-агентов — программного обеспечения, способного самостоятельно выполнять задачи, связанные с покупками, от имени пользователей. В документе отмечается, что собственный поисковый агент Amazon на базе искусственного интеллекта предоставлял неточную информацию.

В случае полной реализации "World Product Graph" может переманить покупателей с сайтов конкурентов, которые располагают значительно меньшими объемами данных.

Amazon представила новые ИИ-гаджеты - что они умеют и сколько стоят

"Amazon не сможет стать основным ресурсом для любых покупок, если клиентам приходится покидать сайт, чтобы искать информацию о взаимосвязях между товарами в Google, на веб-сайтах брендов или на ресурсах с отзывами", — говорится в документе.

"Эти ответы существуют, но в настоящее время найти их можно, лишь покинув Amazon и потратив время на тщательный поиск на сайтах брендов, сторонних ресурсах с отзывами или технических форумах".

Агентству Reuters не удалось выяснить, будет ли этот план реализован и когда именно. Вместе с тем в документе, составленном в формате пресс-релиза, указана ориентировочная дата запуска — 1 октября 2027 года.

"Черновики и устаревшие документы часто дают неполное представление о положении дел. Наличие такого документа, являющегося результатом мозгового штурма, не обязательно отражает наши текущие планы", — заявили в Amazon.

"Мы постоянно работаем над новыми идеями и технологиями, чтобы сделать каталог товаров Amazon максимально полным, точным и полезным для клиентов".

Amazon расширит доставку дронами до 500 населённых пунктов США

Стоит отметить, что многие потребители уже начинают поиск информации о товарах именно на Amazon. Однако, согласно исследованию Morgan Stanley за 2025 год, доля онлайн-покупателей, пользующихся Amazon (16%), значительно уступает показателю Google (57%). В то же время, когда покупатели точно знают, какой именно товар планируют приобрести, преимущество имеет Amazon: 41% поисковых запросов начинаются именно там, тогда как на долю Google приходится 23%, а на Walmart — 18%.