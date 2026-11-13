ЗМІ розкрили таємний план Amazon - отримати контроль над світовими даними про товари

REUTERS/Dado Ruvic

Amazon має таємний план, мета якого — зробити так, щоб покупцям ніколи не доводилося залишати сайт компанії: зосередити у своїх руках інформацію про всі товари у світі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Згідно з внутрішнім документом, з яким ознайомилося агентство Reuters, а також за словами осіб, обізнаних із ситуацією, ця ініціатива під назвою "World Product Graph" ("Світовий граф товарів") передбачає збір даних практично про кожен товар, що продається на планеті — незалежно від того, чи є він в асортименті Amazon.

Завдяки цьому Amazon може справді перетворитися на "магазин усього", пропонуючи вичерпні дані про величезний спектр товарів. Це дозволить компанії похитнути домінування Google (GOOGL.O) у сфері онлайн-пошуку, а також протистояти зростанню електронної комерції свого конкурента — мережі Walmart (WMT.O).

Крім того, це рішення є відповіддю на поширення ШІ-агентів — програмного забезпечення, здатного самостійно виконувати завдання, пов’язані з покупками, від імені користувачів. У документі зазначається, що власний пошуковий агент Amazon на базі штучного інтелекту надавав неточну інформацію.

У разі повної реалізації "World Product Graph" може переманити покупців із сайтів конкурентів, які володіють значно меншими обсягами даних.

Amazon представила нові ШІ-гаджети - що вони можуть і яка ціна

"Amazon не зможе стати основним ресурсом для будь-яких покупок, якщо клієнтам доводиться залишати сайт, щоб шукати інформацію про взаємозв’язки між товарами в Google, на вебсайтах брендів або на ресурсах із відгуками", — йдеться в документі.

"Ці відповіді існують, але наразі знайти їх можна, лише покинувши Amazon і витративши час на ретельний пошук на сайтах брендів, сторонніх ресурсах із відгуками чи технічних форумах".

Агентству Reuters не вдалося з’ясувати, чи буде цей план реалізований і коли саме. Водночас у документі, складеному у форматі пресрелізу, вказано орієнтовну дату запуску — 1 жовтня 2027 року.

"Чернетки та застарілі документи часто дають неповне уявлення про стан справ. Наявність такого документа, що є результатом мозкового штурму, не обов’язково відображає наші поточні плани", — заявили в Amazon.

"Ми постійно працюємо над новими ідеями та технологіями, щоб зробити каталог товарів Amazon максимально повним, точним і корисним для клієнтів".

Amazon розширить доставку дронами до 500 населених пунктів США

Варто зазначити, що багато споживачів уже починають пошук інформації про товари саме на Amazon. Однак, згідно з дослідженням Morgan Stanley за 2025 рік, частка онлайн-покупців, які користуються Amazon (16%), значно поступається показнику Google (57%). Водночас, коли покупці точно знають, який саме товар планують придбати, перевагу має Amazon: 41% пошукових запитів починаються саме там, тоді як на частку Google припадає 23%, а на Walmart — 18%.