Amazon втратила 40 супутників через аварію ракети Vulcan під час запуску у США

Американська компанія Amazon втратила всі 40 супутників інтернет-мережі Leo через аварію ракети Vulcan, яка сталася 15 листопада після запуску з мису Канаверал у Флориді. Ракета не змогла вивести вантаж на орбіту, а причину несправності поки не встановили. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ракета компанії United Launch Alliance (ULA), спільного підприємства Boeing і Lockheed Martin, зазнала збою на десятій хвилині польоту. Для компанії це перша невдала місія за 20 років роботи.

Це був п'ятий запуск Vulcan із моменту її дебюту у 2024 році та перший за останні 9 місяців. Попередню перерву спричинили технічні розслідування проблем із прискорювачами та двигунами BE-4, які постачає компанія Blue Origin.

Як аварія вплине на супутникову мережу Amazon

Невдалий запуск став черговою перешкодою для Amazon, яка розгортає мережу супутникового інтернету Leo для конкуренції зі Starlink компанії SpaceX.

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Від 2025 року Amazon вивела на орбіту 398 супутників за 14 запусків. Це близько 12% від запланованої кількості.

Компанія розраховувала розпочати надання послуг супутникового інтернету у 2026 році, однак аварії та затримки запусків уже неодноразово впливали на графік розгортання мережі.

ULA розпочала з'ясування причин аварії. Наразі невідомо, чи пов'язаний збій із двигунами BE-4, які раніше вже ставали предметом технічних перевірок.

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