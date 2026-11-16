Amazon втратила 40 супутників через аварію ракети Vulcan під час запуску у США

$45.3850.34
ukenru
05:59 • 1348 перегляди
Ніч вибухів і пожеж у росії та на окупованих територіях – які регіони атаковано та що опинилося під ударом
05:34 • 5764 перегляди
Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, путіна та Сі 19 листопада – стало відомо, що обговорять лідери
04:16 • 15173 перегляди
Фон дер Ляєн пояснила як саме і в якому форматі Європа долучиться до переговорів України та росії
03:38 • 16709 перегляди
У росії засудили чоловіка до 14 років колонії за фото могил військових – так кремль приховує втрати у війні
02:56 • 14299 перегляди
росія вперше показала наземний запуск ракети "Бандероль" – експерти пояснили нову загрозу для України
02:17 • 13908 перегляди
Келлог запропонував можливий сценарій припинення вогню в Україні вздовж нинішньої лінії фронту
01:17 • 18116 перегляди
У росії та на ТОТ лунають вибухи: призупинено автомобільний рух в напрямку москви
00:16 • 13841 перегляди
У Варшаві розслідують осквернення пам'ятників із написами "Слава УПА" – Україна підозрює російську провокацію
15 листопада, 23:16 • 13811 перегляди
В мережі показали супутникові фото наслідків атаки на російський порт усть-лугаVideo
15 листопада, 22:37 • 13427 перегляди
Стало відомо, чому НАТО скасувало саміт в Албанії у 2027 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
4.6м/с
83%
758мм
Популярнi новини
Байден назвав Зеленського примхливим, впертим і невдячним у своїх мемуарах, згадав і про путіна15 листопада, 21:44 • 14452 перегляди
Майкл Джей Фокс уперше за тривалий час з'явився на публіці з дружиною та трьома донькамиPhoto15 листопада, 22:05 • 11277 перегляди
Кейт Міддлтон оголосила тему щорічного різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві15 листопада, 23:05 • 10020 перегляди
Леонардо Ді Капріо відсвяткував 52-річчя з Аль Пачіно, Джеффом Безосом та іншими зірками ГоллівудуPhoto16 листопада, 00:06 • 10402 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо разом з'явилися на благодійному вечорі в Голлівуді01:06 • 7116 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 44444 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 60295 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 78688 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 67155 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 78466 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Марк Карні
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Спалах Еболи в Конго майже вийшов з-під контролю – понад 5500 загиблих за 6 місяців05:52 • 462 перегляди
В Іспанії знайшли стародавні гробниці із золотом, сріблом та африканською слоновою кісткою05:05 • 1568 перегляди
Зорі можуть зникнути з нічного неба через космічні дата-центри – вчені попередили про загрозу04:05 • 2954 перегляди
Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн03:05 • 3792 перегляди
Філ Коллінз розплакався під час церемонії в Голлівуді – донька підтримала легендарного музиканта02:05 • 4296 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Fox News
Золото
Starlink

Amazon втратила 40 супутників через аварію ракети Vulcan під час запуску у США

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Аварія Vulcan знищила 40 супутників Amazon для мережі Leo під час запуску з Флориди. ULA розслідує причину збою на десятій хвилині польоту.

Amazon втратила 40 супутників через аварію ракети Vulcan під час запуску у США

Американська компанія Amazon втратила всі 40 супутників інтернет-мережі Leo через аварію ракети Vulcan, яка сталася 15 листопада після запуску з мису Канаверал у Флориді. Ракета не змогла вивести вантаж на орбіту, а причину несправності поки не встановили. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ракета компанії United Launch Alliance (ULA), спільного підприємства Boeing і Lockheed Martin, зазнала збою на десятій хвилині польоту. Для компанії це перша невдала місія за 20 років роботи.

Це був п'ятий запуск Vulcan із моменту її дебюту у 2024 році та перший за останні 9 місяців. Попередню перерву спричинили технічні розслідування проблем із прискорювачами та двигунами BE-4, які постачає компанія Blue Origin.

Як аварія вплине на супутникову мережу Amazon

Невдалий запуск став черговою перешкодою для Amazon, яка розгортає мережу супутникового інтернету Leo для конкуренції зі Starlink компанії SpaceX.

Зонд NASA "Вояджер-1" готується подолати рубіж колосальної відстані15.11.26, 19:08 • 17009 переглядiв

Від 2025 року Amazon вивела на орбіту 398 супутників за 14 запусків. Це близько 12% від запланованої кількості.

Компанія розраховувала розпочати надання послуг супутникового інтернету у 2026 році, однак аварії та затримки запусків уже неодноразово впливали на графік розгортання мережі.

ULA розпочала з'ясування причин аварії. Наразі невідомо, чи пов'язаний збій із двигунами BE-4, які раніше вже ставали предметом технічних перевірок.

ЗМІ розкрили таємний план Amazon - отримати контроль над світовими даними про товари13.11.26, 22:01 • 3743 перегляди

Степан Гафтко

СвітТехнології
Amazon
ULA
Starlink
Boeing
SpaceX
Reuters
Blue Origin
Сполучені Штати Америки
Флорида