SpaceX и Blue Origin отказались от участия в космическом саммите Макрона после давления со стороны Белого дома

Трамп потребует от Европы оплатить оружие, переданное Украине во времена Байдена

Трамп потребует от Европы оплатить оружие, переданное Украине во времена Байдена

Трамп потребует от Европы оплатить оружие, переданное Украине во времена Байдена

Трамп потребует от Европы оплатить оружие, переданное Украине во времена Байдена

Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

Зеленский намекнул на "возмездие" российскому генералу, который отдавал приказы обстреливать "Охматдет"

В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся

В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся

В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся

В Одессе сотрудник ТЦК сбил двухлетнего мальчика и скрылся