SpaceX и Blue Origin отказались от участия в космическом саммите Макрона после давления со стороны Белого дома
Киев • УНН
Четыре американские космические компании отказались от участия в саммите Макрона после предполагаемого давления со стороны администрации Трампа. Мероприятие состоится 9–10 сентября.
Четыре американские космические компании, среди которых SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, отказались от участия в космическом саммите президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. Это произошло на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По словам представителя французского министерства, об отмене участия 3 сентября сообщили SpaceX, Blue Origin, производитель ракет Stoke Space и стартап Starcloud, который работает над созданием центров обработки данных в космосе.
Трудно не связать это со слухами о давлении, которые распространялись в прессе. Мы, очевидно, хотим продолжать сотрудничество с нашими американскими партнерами и союзниками, даже если стратегические сдвиги и политическое давление иногда делают задачу чрезмерно сложной
Космический саммит состоится в Париже 9–10 сентября. Макрон стремится усилить позиции Франции и Европы в космической отрасли, в частности развивать независимые возможности для запуска ракет и собственную систему спутниковой связи, чтобы уменьшить зависимость от американских технологий.
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Мероприятие проходит на фоне разногласий между США и Европой по поводу космической политики. Вашингтон выступает против предложенного Еврокомиссией Закона ЕС о космосе, считая, что новые правила могут поставить американские компании в невыгодное положение.
Раздражение в США также вызывают европейские планы по развитию собственных спутниковых сетей, в частности IRIS.
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