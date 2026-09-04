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SpaceX і Blue Origin відмовилися від космічного саміту Макрона після тиску Білого дому

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Чотири американські космічні компанії відмовилися від участі в саміті Макрона після ймовірного тиску адміністрації Трампа. Захід відбудеться 9–10 вересня.

SpaceX і Blue Origin відмовилися від космічного саміту Макрона після тиску Білого дому

Чотири американські космічні компанії, серед яких SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса, відмовилися від участі у космічному саміті президента Франції Еммануеля Макрона в Парижі. Це сталося на тлі тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За словами представника французького міністерства, про скасування участі 3 вересня повідомили SpaceX, Blue Origin, виробник ракет Stoke Space та стартап Starcloud, який працює над створенням центрів обробки даних у космосі.

Важко не пов'язати це з чутками про тиск, які поширювалися в пресі. Ми, очевидно, хочемо продовжувати співпрацю з нашими американськими партнерами та союзниками, навіть якщо стратегічні зрушення та політичний тиск іноді роблять завдання надмірно складним

– заявив французький чиновник.

Космічний саміт відбудеться у Парижі 9-10 вересня. Макрон прагне посилити позиції Франції та Європи у космічній галузі, зокрема розвивати незалежні можливості для запуску ракет і власну систему супутникового зв'язку, щоб зменшити залежність від американських технологій.

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Захід відбувається на тлі суперечок між США та Європою щодо космічної політики. Вашингтон виступає проти запропонованого Єврокомісією Закону ЄС про космос, вважаючи, що нові правила можуть поставити американські компанії у невигідне становище.

Роздратування у США також викликають європейські плани щодо розвитку власних супутникових мереж, зокрема IRIS.

Вибух ракети Blue Origin Безоса загрожує планам Трампа щодо Місяця - Politico30.05.26, 22:40 • 5174 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвітТехнології
SpaceX
Європейська комісія
Blue Origin
Джефф Безос
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки