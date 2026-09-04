SpaceX і Blue Origin відмовилися від космічного саміту Макрона після тиску Білого дому

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”