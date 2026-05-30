Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Взрыв ракеты Blue Origin Безоса угрожает планам Трампа по Луне - Politico

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Взрыв ракеты Blue Origin во Флориде повредил единственную стартовую площадку компании. Это может отложить планы Трампа по возвращению на Луну на год.

Взрыв ракеты Blue Origin Безоса угрожает планам Трампа по Луне - Politico
Artist’s concept of Phase 3 of NASA’s Moon Base. Credit: NASA

Разрушительный взрыв ракеты во Флориде в США грозит отложить грандиозный план президента США Дональда Трампа по возвращению американских астронавтов на Луну к 2028 году и строительству лунной базы, сообщает Politico, пишет УНН

Детали

Одна из ракет, на которую рассчитывало NASA для полета на Луну, взорвалась на стартовой площадке в четверг вечером — это огромная неудача для Blue Origin, космической компании Джеффа Безоса, которая стремится бросить вызов SpaceX Илона Маска и создать ракету, способную доставлять грузы и людей на орбиту и за ее пределы.

Разрушения на мысе Канаверал — и вызванный ими ущерб единственной стартовой площадке компании — вероятно, потребуют месяцев масштабного ремонта. Blue Origin планировала запустить ключевую миссию на своей ракете New Glenn в этом году, но теперь это почти наверняка будет отложено. NASA пытается построить лунную базу в ускоренные сроки, установленные Трампом, и опередить Китай в освоении лунной поверхности, и эта неудача может подорвать эти усилия.

"Катастрофический взрыв, подобного которому мы никогда раньше не видели, беспокоит всех нас, — заявил конгрессмен-республиканец Майк Харидополос, чей округ включает мыс Канаверал. — Очевидно, это скорректирует некоторые сроки, без сомнения, но именно поэтому мы хотим провести тщательный анализ сегодня и в дальнейшем".

По данным космического агентства, администратор NASA Джаред Айзекман вылетел на мыс Канаверал в пятницу утром, чтобы встретиться с группами на месте.

"Космические полеты беспощадны, и разработка новых возможностей запуска тяжелых ракет-носителей чрезвычайно сложна, — написал Айзекман в сообщении в X. — Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы поддержать тщательное расследование этой аномалии, оценить влияние на миссию в ближайшей перспективе и вернуться к запуску ракет".

Точно предсказать, что произойдет дальше, сложно, так как компания и правительственные чиновники оценивают ущерб. Но первые признаки были мрачными, пишет издание.

Поскольку компания Blue Origin фактически отстранилась от работы в ближайшем будущем, NASA придется полагаться на SpaceX.

Космическое агентство надеялось протестировать лунные посадочные модули, которые будут доставлять астронавтов на поверхность Луны, от обеих компаний в следующем году. Миссия, получившая название Artemis III, должна была проверить ключевые технологии перед попыткой NASA высадиться на Луну в 2028 году.

Пока неясно, как именно взрыв повлияет на прогресс Blue Origin, но один бывший сотрудник NASA подсчитал, что поврежденная стартовая площадка может отложить вклад компании в лунную кампанию на год.

"Между восстановлением инфраструктуры, расследованием и возобновлением полетов для New Glenn, а также испытаний в рамках программы Artemis III задержка составит как минимум год", — сказал чиновник.

Миссия Artemis III все еще может состояться в следующем году, если SpaceX будет готова. Но это будет означать, что NASA делает большую ставку на непроверенную технологию одной компании, пишет издание.

Blue Origin работает над второй стартовой площадкой во Флориде, но неясно, заработает ли она в ближайшее время.

Юлия Шрамко

