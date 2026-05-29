Ракета Blue Origin взорвалась во время испытаний перед запуском спутников Amazon

Ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, взорвалась во время испытания двигателя на стартовой площадке на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел вечером 29 мая во время подготовки к запуску спутников интернет-сети Amazon, запланированного на следующую неделю. Взрыв вызвал сильный грохот, который почувствовали жители соседних районов, а небо над космодромом на некоторое время окрасилось в оранжевый цвет. По данным компании и Космических сил США, никто не пострадал.

Слишком рано знать первопричину, но мы уже работаем над ее поиском. Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что нужно восстановить, и вернемся к полетам. Оно того стоит – написал Джефф Безос в соцсети X.

New Glenn является самой мощной ракетой Blue Origin высотой 98 метров. Компания планирует использовать ее для запуска лунных миссий NASA в рамках программы Artemis. Недавно NASA заключило с Blue Origin контракт на сотни миллионов долларов для запуска лунных транспортных аппаратов. Глава NASA Джаред Айзекман после аварии заявил: "Космические полеты неумолимы, а разработка новых возможностей запуска тяжелых ракет чрезвычайно сложна".

Это уже очередной серьезный сбой в программе New Glenn. В апреле ракета не смогла вывести спутник на запланированную орбиту из-за отказа двигателя. Несмотря на нынешний взрыв, американские военные заявили, что инцидент не повлияет на график запусков других компаний с космодрома.

NASA выбрало Blue Origin и Firefly для проекта создания лунной базы