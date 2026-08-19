Китай впервые вернул первую ступень ракеты на землю

Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты на землю. Об этом сообщило государственное информационное агентство, стремясь продвинуть свою космическую программу, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Издание отмечает, что, хотя это первый успешный случай возвращения ступени ракеты на землю, это уже второй подобный случай после успешного возвращения на морскую платформу в июле.

Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что многоразовая ракета «Чжуцюэ-3», разработанная частной аэрокосмической компанией LandSpace, была запущена в среду утром, после чего ее первая ступень была возвращена.

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Издание отмечает, что компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса занимаются возвращением ракет с 2015 года, что помогает снизить стоимость запусков за счет повторного использования оборудования, которое в противном случае было бы выброшено после доставки спутников и других полезных нагрузок в космос.

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Синьхуа сообщило, что возвращение в среду также ознаменовало первое использование Китаем раскладывающихся посадочных опор и назвало этот результат «большим прорывом в технологии многоразовых ракет в стране».

10 июля первая ступень ракеты Long March-10B отделилась от второй ступени после старта и вернулась на платформу в море. На этот раз ее удалось поднять с помощью системы захвата сетями.

На следующий день Япония провела первый испытательный полет экспериментальной многоразовой ракеты, которая взлетела и приземлилась.

Япония также пытается наверстать упущенное в технологиях, необходимых для снижения стоимости запусков и конкуренции на мировом космическом рынке.