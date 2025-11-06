Blue Origin Безоса планирует второй запуск мега-ракеты New Glenn 9 ноября
Киев • УНН
Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует второй запуск сверхтяжелой ракеты New Glenn 9 ноября с мыса Канаверал. Ракета будет перевозить два космических аппарата NASA ESCAPADE к Марсу и демонстратор технологий Viasat.
Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса наконец-то готова ко второму запуску своей сверхтяжелой ракеты New Glenn. В среду компания объявила, что попытается осуществить запуск уже в воскресенье, 9 ноября, со стартового комплекса 36 на мысе Канаверал в американском штате Флорида, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.
Детали
Первый запуск New Glenn состоялся еще в январе и прошел в основном успешно. Вторая ступень ракеты вышла на орбиту, но первая взорвалась при возвращении на Землю, прежде чем Blue Origin смогла попытаться посадить ее на беспилотный корабль в океане.
Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn: что известно о конкуренте SpaceX16.01.25, 11:37 • 35781 просмотр
Ранее в этом году компания заявила, что попытается запустить New Glenn во второй раз "поздней весной". Однако эти сроки несколько раз смещались. Blue Origin проявляет особую осторожность со вторым запуском, отчасти потому, что на этот раз она будет перевозить груз от имени платящих клиентов. Основной груз - два космических аппарата NASA ESCAPADE, которые направляются к Марсу. На борту будет демонстратор технологий Viasat.