08:00 • 20280 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 23461 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 30344 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 45548 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 36892 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 31252 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 47606 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 47498 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 24003 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23906 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Blue Origin Безоса планирует второй запуск мега-ракеты New Glenn 9 ноября

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует второй запуск сверхтяжелой ракеты New Glenn 9 ноября с мыса Канаверал. Ракета будет перевозить два космических аппарата NASA ESCAPADE к Марсу и демонстратор технологий Viasat.

Blue Origin Безоса планирует второй запуск мега-ракеты New Glenn 9 ноября

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса наконец-то готова ко второму запуску своей сверхтяжелой ракеты New Glenn. В среду компания объявила, что попытается осуществить запуск уже в воскресенье, 9 ноября, со стартового комплекса 36 на мысе Канаверал в американском штате Флорида, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Первый запуск New Glenn состоялся еще в январе и прошел в основном успешно. Вторая ступень ракеты вышла на орбиту, но первая взорвалась при возвращении на Землю, прежде чем Blue Origin смогла попытаться посадить ее на беспилотный корабль в океане.

Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn: что известно о конкуренте SpaceX16.01.25, 11:37 • 35781 просмотр

Ранее в этом году компания заявила, что попытается запустить New Glenn во второй раз "поздней весной". Однако эти сроки несколько раз смещались. Blue Origin проявляет особую осторожность со вторым запуском, отчасти потому, что на этот раз она будет перевозить груз от имени платящих клиентов. Основной груз - два космических аппарата NASA ESCAPADE, которые направляются к Марсу. На борту будет демонстратор технологий Viasat.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Марс
НАСА
Blue Origin
Джефф Безос
Флорида