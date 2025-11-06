Blue Origin Безоса планує другий запуск мега-ракети New Glenn 9 листопада
Київ • УНН
Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса планує другий запуск надважкої ракети New Glenn 9 листопада з мису Канаверал. Ракета перевозитиме два космічні апарати NASA ESCAPADE до Марса та демонстратор технологій Viasat.
Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса нарешті готова до другого запуску своєї надважкої ракети New Glenn. У середу компанія оголосила, що спробує здійснити запуск уже в неділю, 9 листопада, зі стартового комплексу 36 на мисі Канаверал в американському штаті Флорида, пише УНН з посиланням на TechCrunch.
Деталі
Перший запуск New Glenn відбувся ще в січні і пройшов здебільшого успішно. Другий ступінь ракети вийшов на орбіту, але перший вибухнув при поверненні на Землю, перш ніж Blue Origin змогла спробувати посадити її на безпілотний корабель в океані.
Blue Origin вперше запустила ракету New Glenn: що відомо про конкурента SpaceX16.01.25, 11:37 • 35783 перегляди
Раніше цього року компанія заявила, що спробує запустити New Glenn вдруге "пізно навесні". Однак ці терміни кілька разів зміщувалися. Blue Origin виявляє особливу обережність з другим запуском, частково тому, що цього разу вона перевозитиме вантаж від імені клієнтів, що платять. Основний вантаж - два космічні апарати NASA ESCAPADE, які прямують до Марса. На борту буде демонстратор технологій Viasat.