Blue Origin Безоса планує другий запуск мега-ракети New Glenn 9 листопада

Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса нарешті готова до другого запуску своєї надважкої ракети New Glenn. У середу компанія оголосила, що спробує здійснити запуск уже в неділю, 9 листопада, зі стартового комплексу 36 на мисі Канаверал в американському штаті Флорида, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Перший запуск New Glenn відбувся ще в січні і пройшов здебільшого успішно. Другий ступінь ракети вийшов на орбіту, але перший вибухнув при поверненні на Землю, перш ніж Blue Origin змогла спробувати посадити її на безпілотний корабель в океані.

Blue Origin вперше запустила ракету New Glenn: що відомо про конкурента SpaceX

Раніше цього року компанія заявила, що спробує запустити New Glenn вдруге "пізно навесні". Однак ці терміни кілька разів зміщувалися. Blue Origin виявляє особливу обережність з другим запуском, частково тому, що цього разу вона перевозитиме вантаж від імені клієнтів, що платять. Основний вантаж - два космічні апарати NASA ESCAPADE, які прямують до Марса. На борту буде демонстратор технологій Viasat.