NASA назвала имена четырех астронавтов исторической миссии Artemis III

Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило имена четырех астронавтов миссии Artemis III. Это произошло во время официальной презентации в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу NASA.

Детали

Список участников экспедиции выглядит следующим образом:

Космонавт НАСА Рэнди Бресник, командир;

Космонавт ЕКА (Европейского космического агентства) Лука Пармитано, пилот;

Космонавт НАСА Андре Дуглас, специалист миссии;

Космонавт НАСА Фрэнк Рубио, специалист миссии.

Дополнительно

Программа "Артемида III" предусматривает запуск самых мощных в мире ракет в ближайшем будущем. Сначала на орбиту будет выведен разведывательный посадочный аппарат компании Blue Origin, способный находиться на орбите в течение нескольких недель, который будет ждать экипаж. NASA отправит астронавтов на борту "Ориона" с помощью ракеты-носителя SLS на околоземную орбиту, после чего они встретятся в космосе с экспериментальным образцом посадочного аппарата компании и проведут около двух дней в стыковке для проведения испытаний и демонстрации технологий, в частности входа в посадочный аппарат.

После завершения операций по стыковке с Blue Origin "Орион" отстыкуется и будет ждать "Старшип". Пилотный аппарат "Старшип" от SpaceX стартует и встретится с "Орионом", чтобы провести около суток в соединении для проверок и испытаний. После этого "Орион" и его экипаж отстыкуются и вернутся домой, благополучно приводнившись в Тихом океане, где команда ВМС США и NASA подберет астронавтов.

Напомним

NASA объявило о масштабном плане создания постоянной лунной базы, которая должна заработать уже в 2032 году.