НАСА меняет стратегию высадки на Луну и вводит дополнительную репетиционную миссию на орбите Земли
Киев • УНН
NASA пересматривает график программы "Артемида", добавляя этап испытаний интегрированных систем около Земли. Высадка астронавтов на Луну теперь ожидается в 2028 году.
Американское космическое агентство приняло решение пересмотреть график и цели программы "Артемида", добавив этап испытаний интегрированных систем вблизи Земли перед полетом к спутнику. Теперь миссия "Артемида-3", которую ранее планировали как этап непосредственной высадки, в 2027 году сосредоточится на отработке стыковки корабля "Орион" с посадочным модулем на околоземной орбите. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Руководитель НАСА Джаред Айзекман объяснил эти изменения необходимостью снизить риски для экипажа и обеспечить непрерывность запусков, чтобы избежать длительных пауз в реализации лунной программы.
Согласно обновленному плану, первая за полвека высадка астронавтов на Луну теперь ожидается в 2028 году в рамках миссий "Артемида-4" или "Артемида-5".
Дополнительный полет на околоземной орбите позволит специалистам не только проверить механизмы стыковки, но и испытать новые скафандры в условиях открытого космоса до их использования на лунной поверхности. Айзекман подчеркнул, что тестирование сложных систем вблизи Земли является более безопасным и эффективным путем к успеху, чем прямая попытка приземления после длительного перерыва в полетах ракеты SLS.
Проблемы с посадочными модулями и конкуренция со SpaceX и Blue Origin
Одной из ключевых причин корректировки программы стала задержка разработки ракеты Starship компании SpaceX, которая должна была обеспечить доставку посадочного модуля.
Из-за этого НАСА обратилось к Илону Маску с просьбой упростить вариант возвращения людей на Луну, а также призвало компанию Blue Origin Джеффа Безоса ускорить работу над собственным проектом модуля. Тем временем подготовка к облету Луны экипажем "Артемиды-2" также столкнулась с трудностями: запуск перенесен на апрель из-за утечки гелия на ракете, которую сейчас вернули в сборочный цех для ремонта.
