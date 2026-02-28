НАСА меняет стратегию высадки на Луну и вводит дополнительную репетиционную миссию на орбите Земли

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 7208 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 16762 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 23305 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 33205 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 34770 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 38354 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 52747 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45928 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39508 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33633 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.8м/с
85%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 21811 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 19946 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 15144 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 14179 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 8752 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 6366 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 14211 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 15176 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 19977 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 21842 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Илон Маск
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Кабул
Кандагар
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 5166 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 7170 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 8804 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 24047 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53287 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Старлинк

НАСА меняет стратегию высадки на Луну и вводит дополнительную репетиционную миссию на орбите Земли

Киев • УНН

 • 362 просмотра

NASA пересматривает график программы "Артемида", добавляя этап испытаний интегрированных систем около Земли. Высадка астронавтов на Луну теперь ожидается в 2028 году.

НАСА меняет стратегию высадки на Луну и вводит дополнительную репетиционную миссию на орбите Земли
Фото: НАСА

Американское космическое агентство приняло решение пересмотреть график и цели программы "Артемида", добавив этап испытаний интегрированных систем вблизи Земли перед полетом к спутнику. Теперь миссия "Артемида-3", которую ранее планировали как этап непосредственной высадки, в 2027 году сосредоточится на отработке стыковки корабля "Орион" с посадочным модулем на околоземной орбите. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Руководитель НАСА Джаред Айзекман объяснил эти изменения необходимостью снизить риски для экипажа и обеспечить непрерывность запусков, чтобы избежать длительных пауз в реализации лунной программы.

Согласно обновленному плану, первая за полвека высадка астронавтов на Луну теперь ожидается в 2028 году в рамках миссий "Артемида-4" или "Артемида-5".

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с экипажем Crew-1213.02.26, 17:49 • 12315 просмотров

Дополнительный полет на околоземной орбите позволит специалистам не только проверить механизмы стыковки, но и испытать новые скафандры в условиях открытого космоса до их использования на лунной поверхности. Айзекман подчеркнул, что тестирование сложных систем вблизи Земли является более безопасным и эффективным путем к успеху, чем прямая попытка приземления после длительного перерыва в полетах ракеты SLS.

Проблемы с посадочными модулями и конкуренция со SpaceX и Blue Origin

Одной из ключевых причин корректировки программы стала задержка разработки ракеты Starship компании SpaceX, которая должна была обеспечить доставку посадочного модуля.

Из-за этого НАСА обратилось к Илону Маску с просьбой упростить вариант возвращения людей на Луну, а также призвало компанию Blue Origin Джеффа Безоса ускорить работу над собственным проектом модуля. Тем временем подготовка к облету Луны экипажем "Артемиды-2" также столкнулась с трудностями: запуск перенесен на апрель из-за утечки гелия на ракете, которую сейчас вернули в сборочный цех для ремонта.

НАСА снова отменило мартовский запуск миссии Artemis II вокруг Луны из-за технической неисправности ракеты22.02.26, 01:57 • 10876 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
SpaceX Starship
SpaceX
НАСА
Blue Origin
Джефф Безос
Илон Маск