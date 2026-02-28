$43.210.03
НАСА змінює стратегію висадки на Місяць та вводить додаткову репетиційну місію на орбіті Землі

Київ • УНН

 • 98 перегляди

NASA переглядає графік програми "Артеміда", додаючи етап випробувань інтегрованих систем біля Землі. Висадка астронавтів на Місяць тепер очікується у 2028 році.

НАСА змінює стратегію висадки на Місяць та вводить додаткову репетиційну місію на орбіті Землі
Фото: НАСА

Американське космічне агентство ухвалило рішення переглянути графік та цілі програми "Артеміда", додавши етап випробувань інтегрованих систем поблизу Землі перед польотом до супутника. Тепер місія "Артеміда-3", яку раніше планували як етап безпосередньої висадки, у 2027 році зосередиться на відпрацюванні стикування корабля "Оріон" із посадковим модулем на навколоземній орбіті. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Керівник НАСА Джаред Айзекман пояснив ці зміни необхідністю знизити ризики для екіпажу та забезпечити безперервність запусків, щоб уникнути тривалих пауз у реалізації місячної програми.

Згідно з оновленим планом, перша за пів століття висадка астронавтів на Місяць тепер очікується у 2028 році в межах місій "Артеміда-4" або "Артеміда-5".

Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-1213.02.26, 17:49 • 12315 переглядiв

Додатковий політ на навколоземній орбіті дозволить фахівцям не лише перевірити механізми стикування, а й випробувати нові скафандри в умовах відкритого космосу до їхнього використання на місячній поверхні. Айзекман підкреслив, що тестування складних систем поблизу Землі є безпечнішим та ефективнішим шляхом до успіху, ніж пряма спроба приземлення після тривалої перерви у польотах ракети SLS.

Проблеми з посадковими модулями та конкуренція зі SpaceX і Blue Origin

Однією з ключових причин коригування програми стала затримка розробки ракети Starship компанії SpaceX, яка мала забезпечити доставку посадкового модуля.

Через це НАСА звернулося до Ілона Маска з проханням спростити варіант повернення людей на Місяць, а також закликало компанію Blue Origin Джеффа Безоса прискорити роботу над власним проєктом модуля. Тим часом підготовка до обльоту Місяця екіпажем "Артеміди-2" також зіткнулася з труднощами: запуск перенесено на квітень через витік гелію на ракеті, яку наразі повернули до смільного цеху для ремонту.

NASA знову скасувало березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети22.02.26, 01:57 • 10876 переглядiв

Степан Гафтко

