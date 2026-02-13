$42.990.04
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с экипажем Crew-12

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

13 февраля ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический корабль Dragon с четырьмя астронавтами. Экипаж проведет научные исследования для подготовки к освоению космоса и улучшения жизни на Земле.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с экипажем Crew-12

В пятницу, 13 февраля, ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с астронавтами NASA Джессикой Мейр и Джеком Хатвеем, астронавткой ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавтом роскосмоса андреем федяевым. Они составляют экипаж Crew-12. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

Детали

Во время полета Dragon компания SpaceX будет контролировать серию автоматических маневров космического корабля из своего центра управления полетами в Хоторне, Калифорния. NASA будет контролировать работу космической станции на протяжении всего полета из Центра управления полетами в космическом центре Джонсона в Хьюстоне, говорится в сообщении NASA.

Также сообщается, что прямая трансляция NASA возобновится в 13:15 в субботу, 14 февраля, на NASA+, Amazon Prime и YouTube-канале агентства. Она будет проходить с момента сближения, стыковки и открытия люка Международной космической станции. После стыковки экипаж переоденется из скафандров и подготовит груз к выгрузке, а затем откроет люк между Dragon и модулем Harmony МКС.

NASA, кроме того, обеспечит трансляцию церемонии встречи на борту космической станции вскоре после открытия люка.

Во время своей миссии экипаж Crew-12 проведет научные исследования с целью подготовки к исследованию космоса за пределами низкой околоземной орбиты и на благо человечества на Земле. Участники экипажа будут изучать бактерии, вызывающие пневмонию, с целью усовершенствования методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, разработки системы внутривенного введения жидкости по требованию для будущих космических миссий, а также исследовать, как физические характеристики могут влиять на кровоток во время космического полета. Другие эксперименты включают автоматизированный мониторинг состояния растений и исследование взаимодействия растений и азотфиксирующих микроорганизмов с целью повышения урожайности в космосе

- заявили в NASA.

Дополнительно

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило более раннюю, чем ожидалось, дату запуска следующих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Планировалось, что запуск миссии SpaceX Crew-12 состоится 11 февраля.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что ракета SLS с капсулой Orion прибыла на стартовую площадку 39B Космического центра Кеннеди.

Евгений Устименко

