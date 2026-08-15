Основатель Amazon Безос стал совладельцем «Ливерпуля»
Киев • УНН
Консорциум во главе с Амитом Бхатией при инвестициях со стороны Джеффа Безоса приобрёл около 30% акций «Ливерпуля» за 2,23 млрд долларов. FSG сохраняет контрольный пакет и оперативный контроль над клубом.
Консорциум, в который входит основатель Amazon Джефф Безос, договорился с Fenway Sports Group о приобретении миноритарной доли английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля», передает УНН.
Детали
«Fenway Sports Group (FSG)... объявила о заключении окончательного соглашения о продаже миноритарной доли в акционерном капитале футбольного клуба «Ливерпуль» компании 1892 Holdings — консорциуму, возглавляемому и управляемому Амитом Бхатией, с инвестициями самого Амита Бхатии и трастов семьи Миттал, K5 Sports (фонд K5 Global), главным инвестором которого является Джефф Безос, и EE Capital — семейного офиса Элейн и Эдуардо Саверина», — говорится в сообщении.
Как заявили в клубе, эта инвестиция поддерживает долгосрочные амбиции «Ливерпуля» по росту, объединяя экспертов в сфере глобального бизнеса, технологий и инвестиций.
Партнеры консорциума будут работать вместе с FSG и руководством клуба над оценкой возможностей, которые будут способствовать достижению целей клуба как на поле, так и за его пределами.
«FSG по-прежнему сохраняет контрольный пакет акций и оперативный контроль над «Ливерпулем».
По информации СМИ, бизнесмены приобрели примерно 30% акций «Ливерпуля». Указывается, что сумма сделки составляет 2,23 млрд долларов. Предполагается, что со временем инвесторы планируют получить контроль над клубом.
Дополнение
Как уже отмечалось, ключевыми инвесторами альянса являются фонд K5 Sports, который возглавляет Джефф Безос — основатель интернет-магазина Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin; фонд EE Capital — семейный офис Элейн и Эдуардо Саверина, сооснователя Facebook; а также управляющий партнер K5 Global Брайан Баум, который будет представлять интересы Безоса в клубе.
Консорциум возглавляет Амит Бхатия — зять индийского миллиардера Лакшми Миттала, которому в Украине принадлежит крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», специализирующийся на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, а также производящий агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.
Fenway Sports Group приобрела «Ливерпуль» в 2010 году за 300 млн фунтов стерлингов. В сентябре 2023 года FSG продала миноритарный пакет акций американской инвестиционной компании Dynasty Equity.
"Ливерпуль" уволил главного тренера Слота и уже имеет претендента на должность30.05.26, 18:27 • 11482 просмотра