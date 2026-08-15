Засновник Amazon Безос став співвласником "Ліверпуля"

Фото: liverpoolfc.com

Консорціум, до якого входить засновник Amazon Джефф Безос, домовився з Fenway Sports Group про придбання міноритарної частки англійського футбольного клубу "Ліверпуль". Про це повідомляє пресслужба "Ліверпуля", передає УНН.

Деталі

"Fenway Sports Group (FSG)... оголосила про укладення остаточної угоди щодо продажу міноритарної частки в акціонерному капіталі футбольного клубу "Ліверпуль" компанії 1892 Holdings - консорціуму, очолюваному та керованому Амітом Бхатією, з інвестиціями від самого Аміта Бхатії та трастів родини Міттал, K5 Sports (фонд K5 Global), головним інвестором якого є Джефф Безос, та EE Capital - сімейного офісу Елейн і Едуардо Саверін", - ідеться у повідомленні.

Як заявили у клубі, ця інвестиція підтримує довгострокові амбіції "Ліверпуля" щодо зростання, об’єднуючи експертів зі сфери глобального бізнесу, технологій та інвестицій.

Партнери консорціуму працюватимуть разом із FSG та керівництвом клубу над оцінкою можливостей, що сприятимуть досягненню цілей клубу як на полі, так і поза ним.

"FSG і надалі зберігає контрольний пакет акцій та оперативний контроль над "Ліверпулем".

За інформацією ЗМІ, бізнесмени придбали приблизно 30% акцій "Ліверпуля". Вказується, що сума угоди становить 2,23 млрд доларів. Передбачається, що з часом інвестори планують отримати контроль над клубом.

Доповнення

Як вже зазначалося, ключовими інвесторами альянсу є фонд K5 Sports, який очолює Джефф Безос - засновник інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin; фонд EE Capital - сімейний офіс Елейн та Едуардо Саверіна, співзасновника Facebook; а також також керуючий партнер K5 Global Браян Баум, який представлятиме інтереси Безоса в клубі.

Консорціум очолює Аміт Бхатія - зять індійського мільярдера Лакшмі Міттала, якому в Україні належить найбільший металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг", що спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Fenway Sports Group придбала "Ліверпуль" у 2010 році за 300 млн фунтів стерлінгів. У вересні 2023-го FSG продала міноритарний пакет акцій американської інвестиційної компанії Dynasty Equity.

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