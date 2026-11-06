Blue Origin хочет удешевить ракету для Луны New Glenn - что придумали

$45.440.0951.040.21
ukenru
07:24 • 4010 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
07:15 • 12780 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
06:40 • 15851 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:03 • 16520 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
05:44 • 12737 просмотра
Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News
5 ноября, 22:23 • 31986 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 34370 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 27065 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
5 ноября, 19:18 • 37265 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина
5 ноября, 19:04 • 21614 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Петр Павел отказался быть европейским переговорщиком по Украине5 ноября, 23:14 • 18515 просмотра
Житомир переходит на режим жесткой экономии электроэнергии5 ноября, 23:45 • 10940 просмотра
Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — КорецкийPhoto6 ноября, 01:18 • 17375 просмотра
Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану6 ноября, 01:49 • 10244 просмотра
Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снегPhoto04:57 • 11422 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
07:15 • 12775 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь06:40 • 15848 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
06:03 • 16517 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 37264 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 29288 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 1162 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto07:40 • 2868 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 5098 просмотра
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 23378 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 20118 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136
Фокс Ньюс

Blue Origin хочет удешевить ракету для Луны New Glenn - что придумали

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Blue Origin испытывает двигатель Northstar и третью ступень GS3 для New Glenn. Дебют GS3 с государственным заказчиком запланирован на 2028 год.

Blue Origin хочет удешевить ракету для Луны New Glenn - что придумали
Иллюстрация третьей ступени GS3 для ракеты New Glenn компании Blue Origin в космосе. Источник: Blue Origin

Компания Blue Origin 5 ноября объявила о двух значительных усовершенствованиях своей ракеты New Glenn, которые позволят снизить стоимость производства и расширить возможности доставки с её помощью полезной нагрузки на геостационарную орбиту и Луну. Об этом УНН пишет со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Благодаря этим усовершенствованиям компания стремится в конечном итоге обеспечить запуск New Glenn более 1000 раз в год.

"Спрос на запуски никогда не был таким высоким", — заявил генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп во время конференции UP.Summit на посадочной площадке шаттлов во Флориде, США.

Blue Origin уже начала испытания нового двигателя под названием Northstar, который в конечном итоге заменит двигатель BE-4, приводящий в движение первую ступень New Glenn. Отдельно компания также сообщила о разработке водородно-кислородной третьей ступени для ракеты — GS3, которая обеспечит ей дополнительную мощность.

Двигатель Northstar — это упрощённая, но более мощная версия двигателя BE-4, — сказал Лимп. В нём вдвое меньше деталей, на 30 процентов меньше масса, а около 65 процентов деталей можно напечатать на 3D-принтере.

Blue Origin строит двигатель Northstar примерно каждые 10 дней. Источник: Blue Origin
Blue Origin строит двигатель Northstar примерно каждые 10 дней. Источник: Blue Origin

Компания Blue Origin считает, что сможет производить двигатель по цене, составляющей 25 процентов стоимости двигателя BE-4, и в конечном итоге достичь уровня, при котором каждый двигатель можно будет собрать менее чем за день. Компания активно занимается разработкой и испытаниями Northstar, уже начав кампанию испытательных запусков.

"Чтобы получить доступ к космосу с меньшими затратами, мы должны рассмотреть каждую деталь аппарата, — сказал Лимп. — Это изменит правила игры".

Двигатель BE-4, который сейчас используется на борту New Glenn, имеет тягу 640 000 фунтов (примерно 290,3 тонны-силы или 2,85 МН), а Лимп сказал, что Northstar будет иметь стартовую тягу 715 000 фунтов (324,3 тс или 3,18 МН). Как и двигатель BE-4, Northstar использует метан и жидкий кислород в цикле ступенчатого сгорания с обогащением кислородом и одновальной турбонасосной архитектурой.

Лимп заявил, что компания продолжит производство существующего двигателя BE-4 для United Launch Alliance, которая использует два таких двигателя для своей ракеты Vulcan.

Компания Blue Origin разрабатывает третью ступень для ракеты New Glenn под названием GS3 (оригинальное название Glenn Stage 3), которая обеспечит прямой вывод на геостационарную орбиту и траектории выхода за пределы Земли. Третья ступень размещается внутри межступенчатого обтекателя, сохраняя весь объём обтекателя для полезной нагрузки заказчика.

Иллюстрация вариантов ракеты New Glenn компании Blue Origin, в состав которой вошла новая третья ступень GS3. Источник: Blue Origin
Иллюстрация вариантов ракеты New Glenn компании Blue Origin, в состав которой вошла новая третья ступень GS3. Источник: Blue Origin

Как третья ступень ракеты, она должна быть лёгкой, сказал Лимп. По этой причине третья ступень изготовлена в основном из композитных материалов, которые имеют высокие эксплуатационные характеристики и малый вес. Но с этим есть проблема.

Ступень будет оснащена двигателем BE-7 компании, который уже используется в лунных посадочных модулях. Этот двигатель оптимизирован для работы в космосе и использует жидкий водород и кислород в качестве топлива. Но водород — самый маленький атом, поэтому он негерметичен. В случае композитных материалов термические циклы и механические напряжения могут вызвать растрескивание, увеличивая потери молекулярного водорода.

Лимп сказал, что компания не была уверена, что можно построить большой композитный бак, в данном случае диаметром 5,5 метра, который мог бы удерживать водород под высоким давлением.

Компания Blue Origin успешно испытала 5,5-метровый композитный испытательный резервуар в Техасе. Источник: Blue Origin
Компания Blue Origin успешно испытала 5,5-метровый композитный испытательный резервуар в Техасе. Источник: Blue Origin

Недавно компания совершила прорыв на стартовой площадке №1 в Техасе, завершив первое испытание композитного бака для жидкого водорода. Во время испытания бак был герметизирован до 100 процентов максимальной нагрузки, ожидаемой во время работы, в течение 2,5 часа. Он также успешно прошёл испытание при 150 процентах этого максимального давления в течение 10 минут.

Это вселило в компанию уверенность в том, что концепция GS3 на основе композитных баков может быть реализована, и теперь компания планирует дебют в 2028 году для государственного заказчика.

"У нас уже есть один заказчик, с которым мы планируем полёты в окололунное пространство в 2028 году, — сказал Лимп. — Мы открыты для сотрудничества".

Ракета Blue Origin взорвалась во время испытаний перед запуском спутников Amazon29.05.26, 07:18 • 4222 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
United Launch Alliance
Blue Origin
Соединённые Штаты
Флорида