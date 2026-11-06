Blue Origin хочет удешевить ракету для Луны New Glenn - что придумали

Иллюстрация третьей ступени GS3 для ракеты New Glenn компании Blue Origin в космосе. Источник: Blue Origin

Компания Blue Origin 5 ноября объявила о двух значительных усовершенствованиях своей ракеты New Glenn, которые позволят снизить стоимость производства и расширить возможности доставки с её помощью полезной нагрузки на геостационарную орбиту и Луну. Об этом УНН пишет со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Благодаря этим усовершенствованиям компания стремится в конечном итоге обеспечить запуск New Glenn более 1000 раз в год.

"Спрос на запуски никогда не был таким высоким", — заявил генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп во время конференции UP.Summit на посадочной площадке шаттлов во Флориде, США.

Blue Origin уже начала испытания нового двигателя под названием Northstar, который в конечном итоге заменит двигатель BE-4, приводящий в движение первую ступень New Glenn. Отдельно компания также сообщила о разработке водородно-кислородной третьей ступени для ракеты — GS3, которая обеспечит ей дополнительную мощность.

Двигатель Northstar — это упрощённая, но более мощная версия двигателя BE-4, — сказал Лимп. В нём вдвое меньше деталей, на 30 процентов меньше масса, а около 65 процентов деталей можно напечатать на 3D-принтере.

Blue Origin строит двигатель Northstar примерно каждые 10 дней. Источник: Blue Origin

Компания Blue Origin считает, что сможет производить двигатель по цене, составляющей 25 процентов стоимости двигателя BE-4, и в конечном итоге достичь уровня, при котором каждый двигатель можно будет собрать менее чем за день. Компания активно занимается разработкой и испытаниями Northstar, уже начав кампанию испытательных запусков.

"Чтобы получить доступ к космосу с меньшими затратами, мы должны рассмотреть каждую деталь аппарата, — сказал Лимп. — Это изменит правила игры".

Двигатель BE-4, который сейчас используется на борту New Glenn, имеет тягу 640 000 фунтов (примерно 290,3 тонны-силы или 2,85 МН), а Лимп сказал, что Northstar будет иметь стартовую тягу 715 000 фунтов (324,3 тс или 3,18 МН). Как и двигатель BE-4, Northstar использует метан и жидкий кислород в цикле ступенчатого сгорания с обогащением кислородом и одновальной турбонасосной архитектурой.

Лимп заявил, что компания продолжит производство существующего двигателя BE-4 для United Launch Alliance, которая использует два таких двигателя для своей ракеты Vulcan.

Компания Blue Origin разрабатывает третью ступень для ракеты New Glenn под названием GS3 (оригинальное название Glenn Stage 3), которая обеспечит прямой вывод на геостационарную орбиту и траектории выхода за пределы Земли. Третья ступень размещается внутри межступенчатого обтекателя, сохраняя весь объём обтекателя для полезной нагрузки заказчика.

Иллюстрация вариантов ракеты New Glenn компании Blue Origin, в состав которой вошла новая третья ступень GS3. Источник: Blue Origin

Как третья ступень ракеты, она должна быть лёгкой, сказал Лимп. По этой причине третья ступень изготовлена в основном из композитных материалов, которые имеют высокие эксплуатационные характеристики и малый вес. Но с этим есть проблема.

Ступень будет оснащена двигателем BE-7 компании, который уже используется в лунных посадочных модулях. Этот двигатель оптимизирован для работы в космосе и использует жидкий водород и кислород в качестве топлива. Но водород — самый маленький атом, поэтому он негерметичен. В случае композитных материалов термические циклы и механические напряжения могут вызвать растрескивание, увеличивая потери молекулярного водорода.

Лимп сказал, что компания не была уверена, что можно построить большой композитный бак, в данном случае диаметром 5,5 метра, который мог бы удерживать водород под высоким давлением.

Компания Blue Origin успешно испытала 5,5-метровый композитный испытательный резервуар в Техасе. Источник: Blue Origin

Недавно компания совершила прорыв на стартовой площадке №1 в Техасе, завершив первое испытание композитного бака для жидкого водорода. Во время испытания бак был герметизирован до 100 процентов максимальной нагрузки, ожидаемой во время работы, в течение 2,5 часа. Он также успешно прошёл испытание при 150 процентах этого максимального давления в течение 10 минут.

Это вселило в компанию уверенность в том, что концепция GS3 на основе композитных баков может быть реализована, и теперь компания планирует дебют в 2028 году для государственного заказчика.

"У нас уже есть один заказчик, с которым мы планируем полёты в окололунное пространство в 2028 году, — сказал Лимп. — Мы открыты для сотрудничества".

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