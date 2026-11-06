Blue Origin хоче здешевити ракету для Місяця New Glenn - що придумала

Ілюстрація третього ступеня GS3 для ракети New Glenn компанії Blue Origin у космосі. Джерело: Blue Origin

Компанія Blue Origin 5 листопада оголосила про два значні вдосконалення своєї ракети New Glenn, які дозволять знизити вартість виробництва та розширити можливості доставки нею корисного навантаження на геостаціонарну орбіту та Місяць. Про це УНН пише з посиланням на Ars Technica.

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Завдяки цим удосконаленням компанія прагне зрештою забезпечити запуск New Glenn більше 1000 разів на рік.

"Попит на запуски ніколи не був таким високим", - заявив генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп під час конференції UP.Summit на посадковому майданчику шатлів у Флориді в США.

Blue Origin вже почала випробування нового двигуна під назвою Northstar, який зрештою замінить двигун BE-4, що приводить в рух перший ступінь New Glenn. Окремо компанія також повідомила про розробку воднево-кисневого третього ступеня для ракети, GS3, яка забезпечить їй додаткову потужність.

Двигун Northstar - це спрощена, але потужніша версія двигуна BE-4, - сказав Лімп. У ньому вдвічі менше деталей, на 30 відсотків менше маси, і близько 65 відсотків деталей можна надрукувати на 3D-принтері.

Blue Origin будує двигун Northstar приблизно кожні 10 днів. Джерело: Blue Origin

Компанія Blue Origin вважає, що зможе виробляти двигун за ціною, що становить 25 відсотків вартості двигуна BE-4, і врешті досягти того рівня, коли кожен двигун можна буде зібрати менш ніж за день. Компанія активно займається розробкою та тестуванням Northstar, уже розпочавши кампанію випробувальних запусків.

"Щоб отримати доступ до космосу з меншими витратами, ми повинні розглянути кожну деталь апарату, - сказав Лімп. - Це змінить правила гри".

Двигун BE-4, який зараз використовується на борту New Glenn, має тягу 640 000 фунтів (приблизно 290,3 тонн-сили або 2,85 МН), а Лімп сказав, що Northstar матиме стартову тягу 715 000 фунтів (324,3 тс або 3,18 МН). Як і двигун BE-4, Northstar використовує метан та рідкий кисень у циклі ступінчастого згоряння зі збагаченням киснем та одновальною турбонасосною архітектурою.

Лімп заявив, що компанія продовжить виробництво існуючого двигуна BE-4 для United Launch Alliance, яка використовує два таких двигуни для своєї ракети Vulcan.

Компанія Blue Origin розробляє третій ступінь для ракети New Glenn під назвою GS3 (оригінальна назва Glenn Stage 3), яка забезпечить пряме виведення на геостаціонарну орбіту та траєкторії виходу за межі Землі. Третій ступінь розміщується всередині міжступеневого обтічника, зберігаючи весь об'єм обтічника для корисного навантаження замовника.

Ілюстрація варіантів ракети New Glenn компанії Blue Origin, до складу якої увійшов новий третій ступінь GS3. Джерело: Blue Origin

Як третій ступінь ракети, він має бути легким, сказав Лімп. З цієї причини третій ступінь виготовлений в основному з композитних матеріалів, які мають високі експлуатаційні характеристики і малу вагу. Але із цим є проблема.

Ступінь буде оснащений двигуном BE-7 компанії, що вже використовується в місячних посадкових модулях. Цей двигун оптимізований для роботи в космосі та використовує рідкий водень та кисень як паливо. Але водень - найменший атом, і тому негерметичний. У разі композитних матеріалів термічні цикли та механічні напруги можуть викликати розтріскування, збільшуючи втрати молекулярного водню.

Лімп сказав, що компанія не була впевнена, що можна побудувати великий композитний бак, у цьому випадку діаметром 5,5 метра, який міг би утримувати водень під високим тиском.

Компанія Blue Origin успішно випробувала 5,5-метровий композитний тестовий резервуар у Техасі. Джерело: Blue Origin

Нещодавно компанія здійснила прорив на стартовому майданчику №1 у Техасі, завершивши перше випробування композитного бака для рідкого водню. Під час випробування бак був герметизований до 100 відсотків максимальної сили, очікуваної під час роботи, протягом 2,5 години. Він навіть був успішно випробуваний у 150 відсотках від цього максимального тиску протягом 10 хвилин.

Це вселило в компанію впевненість, що концепція GS3 на основі композитних баків може бути реалізована, і тепер компанія планує дебют у 2028 році для державного замовника.

"У нас вже є один замовник, з яким ми плануємо польоти в навколомісячний простір у 2028 році, - сказав Лімп. - Ми відкриті для співпраці".

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