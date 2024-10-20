Генпрокурор признал, что доля людей с инвалидность среди прокуроров Хмельницкой области является очень высокой

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами. В интервью «Факты недели» он заявил, что 80% из выявленных лиц с инвалидностью получили этот статус до начала полномасштабного вторжения, пишет УНН.

Костин уверяет, что масштабное служебное расследование было начато сразу как только эта информация появилась в медиа. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая Офис Генерального прокурора, - и является чрезвычайно важным для всей системы.

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На сегодня установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области.

80% из них - 50 человек - получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.

Он подчеркнул, что очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока.

«Мы будем информировать общество обо всех этапах и результатах этой проверки.

Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств.

Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем», - заявил Генпрокурор.

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Напомним,

Скандал вокруг значительного количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области возник после обнародованной информации в СМИ. Накануне появилась новость, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с их руководителем Алексеем Олейником оформили инвалидность.

По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрывание коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы. В начале октября, в рамках расследования содействия уклонению от мобилизации через подделку инвалидности, у Крупы нашли около шести миллионов долларов в разной валюте.

Сейчас Офис Генерального прокурора заявил о проведении служебной проверки.

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