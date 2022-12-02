"Хотіли допомогти ЗСУ": у Гостомелі вкрали шматок стіни з графіті британського художника Бенксі, зловмисників затримали

Деталі

Як повідомили в поліції, група з восьми осіб намагалася вкрасти шматок стіни з графіті від художника Бенксі. Наразі їх затримано за ч.2 ст. 194 Кримінального Кодексу. Слідчі проводять допити, щоб встановити справжній мотив вчинка.

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“Ми будемо ще допитувати. Але затримані заявили, що хотіли таким чином допомогти Збройним Силам України. Тобто, хотіли продати, а кошти скинути на ЗСУ. Але причини ще з’ясовуються, запобіжний захід обиратиметься після встановлення обставин”, – пояснили УНН у поліції.

Доповнення

Британський художник Бенксі оприлюднив на своїй сторінці в Instagram графіті у селищі Бородянка Київської області.

Мініатюрне графіті художника Бенксі було продано на аукціоні більш ніж за 1 мільйон фунтів стерлінгів.