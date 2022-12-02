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"Хотіли допомогти ЗСУ": у Гостомелі вкрали шматок стіни з графіті британського художника Бенксі, зловмисників затримали

"Хотіли допомогти ЗСУ": у Гостомелі вкрали шматок стіни з графіті британського художника Бенксі, зловмисників затримали

Київ • УНН

 • 1893005 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У місті Гостомель Київської області невідомі вкрали шматок стіни, на якому намалював своє графіті британський художник Бенксі. Про це журналісту УНН підтвердили у поліції Київської області.

Деталі

Як повідомили в поліції, група з восьми осіб намагалася вкрасти шматок стіни з графіті від художника Бенксі. Наразі їх затримано за ч.2 ст. 194 Кримінального Кодексу. Слідчі проводять допити, щоб встановити справжній мотив вчинка.

Цитата

“Ми будемо ще допитувати. Але затримані заявили, що хотіли таким чином допомогти Збройним Силам України. Тобто, хотіли продати, а кошти скинути на ЗСУ. Але причини ще з’ясовуються, запобіжний захід обиратиметься після встановлення обставин”, – пояснили УНН у поліції.

Доповнення

Британський художник Бенксі оприлюднив на своїй сторінці в Instagram графіті у селищі Бородянка Київської області.

Мініатюрне графіті художника Бенксі було продано на аукціоні більш ніж за 1 мільйон фунтів стерлінгів.

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