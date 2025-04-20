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Папа Франциск з'явився у Ватикані на Великдень, сидів у кріслі колісному

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Папа Франциск (88) з'явився 20 квітня на площі у Ватикані на Великдень у кріслі колісному для благословення. Понтифік благословив вірян, сказав "Щасливого Великодня!" та закликав зупинити війни у світі.

Папа Франциск з'явився у Ватикані на Великдень, сидів у кріслі колісному

У неділю, 20 квітня Папа Римський Франциск з'явився на площі Святого Петра у Ватикані, де відбуваються святкові урочистості, щоб дати великоднє благословення. Про це інформує УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

Зазначається, що 88-річний понтифік прибув на площу Святого Петра, де відбуваються великодні урочистості близько полудня.

За даними ABC News, понтифік з'явився на публіці після короткої зустрічі з віце-президентом Дж. Д. Венсом.

Сидячи у кріслі колісному, він благословив натовп і сказав: "Buona Pasqua!" або "Щасливого Великодня!" 

Нехай принцип гуманності ніколи не перестане бути характерною рисою наших щоденних дій. Перед обличчям жорстокості конфліктів, у яких беруть участь беззахисні громадяни і які нападають на школи, лікарні та гуманітарних працівників, ми не можемо дозволити собі забути, що завдають ударів не за цілями, а по людях, кожен із яких має душу та людську гідність

- йдеться у благословенні.

Як пише ABC News, Папа Франциск також закликав до припинення конфліктів на Близькому Сході, Європі та Африці.

Нагадаємо

Великдень у Ватикані 20 квітня розпочався без участі Папи Римського Франциска. Він відновлюється після двосторонньої пневмонії, месу провів кардинал Анджело Комастрі.

Папа Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі розмірковували над тим, аби припинити лікування - Reuters25.03.25, 16:59 • 25046 переглядiв

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