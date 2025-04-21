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Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

Киев • УНН

 • 3396 просмотра

Шансы украинских иерархов возглавить Ватикан крайне малы, пояснил эксперт. Главу УГКЦ Шевчука не изберут, так как он не кардинал, а кардиналу Бычку мешает возраст и восточный обряд.

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

Стать следующим Папой Римским может любой кардинал Католической Церкви, участвующий в конклаве. При этом шансы, что изберут украинца, крайне малы. Об этом корреспонденту УНН рассказал эксперт по международному публичному праву и сравнительному конституционному праву Александр Марусяк.

Детали процедуры выборов Папы на Конклаве кардиналов регулируются Апостольской конституцией "Universi Dominici gregis" от 22 февраля 1996 года. В соответствии с этим документом Папой может стать только кардинал, которому в день смерти или отречения Папы не исполнилось 80 лет

- пояснил Марусяк.

Он также подчеркнул, что в целом Католическая Церковь имеет более 200 кардиналов, однако участвовать в конклаве могут только кардиналы-выборщики (которых сейчас 135).

"Эта же конституция устанавливает максимальное количество кардиналов-выборщиков, присутствующих на конклаве – 120, из которых и будет избран Папа. Интересно, что пока неясно, каким образом будет разрешена существующая коллизия с количеством кардиналов-выборщиков, превышающим 120 человек. Вполне вероятно, что не все из 135 кардиналов приедут на конклав; однако не существует никаких запретов на участие в конклаве для любого легитимного кардинала-выборщика", - отметил Марусяк.

Эксперт также пояснил, что главу Украинской Греко-Католической Церкви Святослава Шевчука не могут избрать Папой, поскольку он не кардинал. Теоретически существует вероятность избрания епископа Мельбурнской епархии УГКЦ Николая Бычка.

Что касается Святослава Шевчука – поскольку он не является кардиналом, то он просто не будет участвовать в конклаве. Что касается кардинала Николая Бычка – это самый молодой в мире кардинал (45 лет), то его вряд ли изберут, учитывая возраст

- пояснил юрист.

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине21.04.25, 11:55 • 50979 просмотров

По мнению эксперта, также значительную роль играет тот факт, что все потенциальные кандидаты украинского происхождения принадлежат к УГКЦ.

"Учитывая доминирование в Коллегии кардиналов представителей латинской Церкви, избрание представителя восточных католических Церквей sui iuris выглядит теоретически возможным, однако маловероятным", - отметил Марусяк.

"Кроме того, важно понимать, что большинство в Коллегии кардиналов составляют кардиналы, назначенные Франциском, а это также будет влиять на процесс выборов, поскольку вполне понятно, что Папа часто руководствуется своими политическими или богословскими соображениями при назначении кардиналов. Большинство в две трети голосов может получить как центрист, так и либерал или консерватор. Там все может быть довольно спонтанно", - пояснил эксперт.

Марусяк также напомнил, что теперь в коллегии кардиналов много иерархов с других континентов, что делает возможным повторное избрание неевропейца.

Раньше большинство кардиналов были из Европы. Теперь Франциск изменил эту тенденцию. К слову, вполне могут избрать Папу с учетом текущей политической ситуации (например, кого-то проамериканского)

- пояснил юрист.

Справка

Из 135 кардиналов-выборщиков, которые есть сейчас, Папа Франциск назначил 108 (всего он назначил 149 кардиналов). Из них 130 кардиналов-выборщиков из латинской Церкви, 5 из восточных Церквей.

Дополнение

Тем временем, СМИ уже назвали основных претендентов на должность главы Святого Престола, известных как "папабили". Кто-то из них может стать новым главой всемирной Католической церкви:

  • Кардинал Луис Антонио Тагле: бывший архиепископ Манилы, филиппинский прелат является давним претендентом на папство.

    Тагле считается представителем левого крыла и не стеснялся выражать либеральные взгляды, критикуя взгляд Церкви на развод и однополые отношения. В этом смысле он, вероятно, продолжит постоянные попытки Папы Франциска модернизировать мировоззрение Церкви и сосредоточиться на распространении социальной справедливости.

    • Кардинал Пьетро Паролин: влиятельный топ-дипломат Ватикана и умеренных взглядов.

      Паролин, которому сейчас 70 лет, поддерживает либеральное мировоззрение и недавно заявил, что надеется на "конец страданиям палестинского народа", а также призвал Европу "заново открыть себя", чтобы иметь возможность противостоять "главным вызовам" эпохи.

      • Кардинал Вим Эйк: считается, что бывший нидерландский врач является главным консервативным соперником, который противостоит прогрессивному крылу Церкви.

        Он решительно выступал против Папы Франциска из-за его одобрения гражданских браков, а также критиковал Папу за его неспособность отклонить предложение, которое позволило бы протестантам принимать Евхаристию в католических церквах.

        • Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу: архиепископ Киншасы наиболее известен тем, что отклонил декларацию Папы Франциска, разрешающую священникам благословлять незамужние и однополые пары.

          Поскольку он представляет культурно консервативное африканское крыло церкви, его избрание было бы шокирующим отказом от попыток Папы Франциска обновить имидж католицизма в последние годы.

          • Кардинал Петер Эрдо: венгр, ранее выступал против развода или повторного брака католиков, принимавших Святое Причастие.

            Он был явным противником того, чтобы европейские страны принимали беженцев. Его считают близким к авторитарному лидеру Венгрии Виктору Орбану, он также выступал против массовой миграции.

            • Кардинал Рэймонд Берк: 76-летний Берк, американский консерватор, ранее оспаривал согласие Папы Франциска разрешить разведенным и повторно вступившим в брак католикам принимать Евхаристию.

              Он также бросил вызов Церкви относительно ее недавней позиции по контрацепции, гомосексуалистам и гражданским бракам. Как сообщается, в ноябре 2023 года Папа Римский Франциск выселил Берка из его субсидированной квартиры в Ватикане и отменил его зарплату как кардинала в отставке.

              Напомним

              Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

              Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на смерть Папы Франциска. Он заявил, что жизнь Папы была посвящена Богу, людям и церкви, а также что он молился за Украину.

              Митрополит Епифаний также прокомментировал смерть Папы Франциска, отметив его служение и помощь Украине. Он подчеркнул важность усилий Папы по освобождению пленных и возвращению детей, которые "будут жить в сердцах".

              Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов21.04.25, 13:05 • 46421 просмотр

              Павел Зинченко

              Павел Зинченко

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