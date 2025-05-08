Трамп приветствовал первого в истории американского Папу

Президент США Дональд Трамп приветствовал Папу Льва XIV в своей обычной манере — на своей платформе Truth Social, передает УНН.

Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста, который только что был избран Папой. Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая Великая Честь для нашей страны

Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с Папой Львом XIV.

Это будет очень значимый момент!