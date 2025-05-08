Трамп приветствовал первого в истории американского Папу
Киев • УНН
Дональд Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста с избранием Папой Львом XIV и назвал это честью для США. Он выразил надежду на скорую встречу с новым Папой.
Президент США Дональд Трамп приветствовал Папу Льва XIV в своей обычной манере — на своей платформе Truth Social, передает УНН.
Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста, который только что был избран Папой. Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая Великая Честь для нашей страны
Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с Папой Львом XIV.
Это будет очень значимый момент!
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Напомним
Как сообщал УНН, новым Папой Римским стал уроженец США Роберт Фрэнсис Превост.