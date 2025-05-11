ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов и более 200 единиц техники

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия
10 мая, 14:21 • 25010 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 58329 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

10 мая, 05:58 • 41523 просмотра

Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

9 мая, 18:38 • 55217 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 82818 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 54602 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 69109 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 73225 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 63862 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 66140 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
80%
750мм
Популярные новости

За сегодня на фронте произошло уже более 117 боев: где именно наступает враг

10 мая, 20:18 • 15713 просмотра

Талибы запретили шахматы в Афганистане из-за "религиозных соображений"

10 мая, 21:08 • 14835 просмотра

В кремле собрались российские и иностранные журналисты в ожидании пресс-конференции путина

10 мая, 21:24 • 15701 просмотра

"Перемирие" путина завершилось: россия запустила "Шахеды"

00:20 • 18616 просмотра

В Киеве раздались взрывы: враг атакует дронами, работает ПВО

03:44 • 32240 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 32316 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 141806 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 153810 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 136408 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 197361 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Франция

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 16256 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 82814 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 47252 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 54073 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 62536 просмотра
Актуальное

YouTube

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов и более 200 единиц техники

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Украинские военные уничтожили еще 1310 российских военных и более 200 единиц техники и вооружения. Общие потери живой силы врага достигли 965 890 человек.

ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов и более 200 единиц техники

Силы обороны ликвидировали еще 1310 оккупантов и более 200 единиц российской техники и вооружения. Общие потери России превысили 965 тысячи бойцов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.  

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 965 890 (+1310) человек,
    • танков – 10 792 (+2) ед,
      • боевых бронированных машин – 22 446 (+6) ед,
        • артиллерийских систем – 27 670 (+33) ед,
          • РСЗО – 1381 (+1) ед,
            • средства ПВО – 1159 (+1) ед,
              • самолетов – 372 (+0) ед,
                • вертолетов – 335 (+0) ед,
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня  – 35 537 (+55),
                    • крылатые ракеты – 3197 (+0),
                      • корабли/катера – 28 (+0) ед,
                        • подводные лодки - 1 (+0) ед,
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 47 947 (+117) ед,
                            • специальная техника – 3878 (+3) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Украина получит 125 дальнобойных ракет для HIMARS/MARS II и 100 ракет к ЗРК Patriot от Германии, одобренных США. Боеприпасы уже направляются в Германию для дальнейшей передачи.

                              Путин предложил дату и место для прямых переговоров с Украиной и сделал другие заявления: видео выступления11.05.25, 01:06 • 3964 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              MIM-104 Patriot
                              Германия
                              Украина
                              M142 HIMARS
                              Brent
                              $63.84
                              Bitcoin
                              $104,154.20
                              S&P 500
                              $5,664.27
                              Tesla
                              $297.16
                              Газ TTF
                              $34.62
                              Золото
                              $3,333.90
                              Ethereum
                              $2,544.48