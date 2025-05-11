ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов и более 200 единиц техники

Силы обороны ликвидировали еще 1310 оккупантов и более 200 единиц российской техники и вооружения. Общие потери России превысили 965 тысячи бойцов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 965 890 (+1310) человек,

танков – 10 792 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 22 446 (+6) ед,

артиллерийских систем – 27 670 (+33) ед,

РСЗО – 1381 (+1) ед,

средства ПВО – 1159 (+1) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 537 (+55),

крылатые ракеты – 3197 (+0),

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 47 947 (+117) ед,

специальная техника – 3878 (+3) ед.

Данные уточняются.

Напомним

Украина получит 125 дальнобойных ракет для HIMARS/MARS II и 100 ракет к ЗРК Patriot от Германии, одобренных США. Боеприпасы уже направляются в Германию для дальнейшей передачи.

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