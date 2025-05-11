ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов и более 200 единиц техники
Киев • УНН
Украинские военные уничтожили еще 1310 российских военных и более 200 единиц техники и вооружения. Общие потери живой силы врага достигли 965 890 человек.
Силы обороны ликвидировали еще 1310 оккупантов и более 200 единиц российской техники и вооружения. Общие потери России превысили 965 тысячи бойцов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 965 890 (+1310) человек,
- танков – 10 792 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 446 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 27 670 (+33) ед,
- РСЗО – 1381 (+1) ед,
- средства ПВО – 1159 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 537 (+55),
- крылатые ракеты – 3197 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 947 (+117) ед,
- специальная техника – 3878 (+3) ед.
Данные уточняются.
Напомним
Украина получит 125 дальнобойных ракет для HIMARS/MARS II и 100 ракет к ЗРК Patriot от Германии, одобренных США. Боеприпасы уже направляются в Германию для дальнейшей передачи.
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