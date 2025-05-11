ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та понад 200 одиниць техніки
Київ • УНН
Українські військові знищили ще 1310 російських військових та понад 200 одиниць техніки й озброєння. Загальні втрати живої сили ворога сягнули 965 890 осіб.
Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів та більше ніж 200 одиниць російської техніки й озброєння. Загальні втрати росії перевищили 965 тисячі бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 965 890 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10 792 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 446 (+6) од,
- артилерійських систем – 27 670 (+33) од,
- РСЗВ – 1381 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 537 (+55),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 947 (+117) од,
- спеціальна техніка ‒ 3878 (+3) од.
Дані уточнюються.
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