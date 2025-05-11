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ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та понад 200 одиниць техніки

Київ • УНН

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Українські військові знищили ще 1310 російських військових та понад 200 одиниць техніки й озброєння. Загальні втрати живої сили ворога сягнули 965 890 осіб.

ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та понад 200 одиниць техніки

Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів та більше ніж 200 одиниць російської техніки й озброєння. Загальні втрати росії перевищили 965 тисячі бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.  

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 965 890 (+1310) осіб,
    • танків ‒ 10 792 (+2) од,
      • бойових броньованих машин ‒ 22 446 (+6) од,
        • артилерійських систем – 27 670 (+33) од,
          • РСЗВ – 1381 (+1) од,
            • засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,
              • літаків – 372 (+0) од,
                • гелікоптерів – 335 (+0) од,
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 35 537 (+55),
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
                      • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
                        • підводні човни - 1 (+0) од,
                          • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 947 (+117) од,
                            • спеціальна техніка ‒ 3878 (+3) од.

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Україна
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