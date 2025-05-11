Чергові КАБи окупантів: внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 4 людини, пошкоджено будиники та авто
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківщину, поранено чотирьох людей у Куп'янську та Кіндрашівській громаді. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в різних районах області.
Чергові наслідки атак зс рф, тепер вже після "перемир'я". У Куп’янську постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у Кіндрашівській громаді - 68-річна та 73-річна жінки були травмовані; також ідеться про руйнування цивільної інфраструктури.
Передає УНН із посиланням на сторінку керівника ОВА Харківської області.
Деталі
По Харківщині було застосовано різні види озброєння:
13 КАБ;
1 БпЛА типу "Ланцет";
1 fpv-дрон.
Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж;
- у Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;
- у Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.
Також за даними ОВА, на Харківщині упродовж минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.
Нагадаємо
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УНН передавав також, що російські війська 12 разів атакували Сіверський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися, зокрема біля Білогорівки.
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