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Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці
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Чергові КАБи окупантів: внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 4 людини, пошкоджено будиники та авто

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Російські війська обстріляли Харківщину, поранено чотирьох людей у Куп'янську та Кіндрашівській громаді. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в різних районах області.

Чергові КАБи окупантів: внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 4 людини, пошкоджено будиники та авто

Чергові наслідки атак зс рф, тепер вже після "перемир'я". У Куп’янську постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у Кіндрашівській громаді - 68-річна та 73-річна жінки були травмовані; також ідеться про руйнування цивільної інфраструктури. 

Передає УНН із посиланням на сторінку керівника ОВА Харківської області. 

Деталі

По Харківщині було застосовано різні види озброєння:

13 КАБ;

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 76-річна жінка та 82-річний чоловік, у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 68-річна та 73-річна жінки.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, гараж;
    • у Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобіль;
      • у Богодухівському районі пошкоджено авто з дизельною станцією.

        Також за даними ОВА, на Харківщині упродовж минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

        Нагадаємо

        На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено пʼять будинків, є один постраждалий - ОВА

        УНН передавав також, що російські війська 12 разів атакували Сіверський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися, зокрема біля Білогорівки.

        161 боєзіткнення за добу: ворог активізувався на фронті - карти Генштабу ЗСУ11.05.25, 09:03 • 1880 переглядiв

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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