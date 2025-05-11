161 боєзіткнення за добу: ворог активізувався на фронті - карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 10 травня на російсько-українському фронті відбулося 161 бойове зіткнення, більшість з них - на найгарячішому Покровському напрямку. Сили оборони завдали ударів по дев’яти районах скупчення окупантів і знищили техніку ворога. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 ранку, на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе - звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Черневе Сумської області; Мирне, Сухий Яр, Піддубне, Комар — Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне — Запорізької області; Миколаївка — Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 13 атак у районах Новополя та Новосілок.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Сили оборони також ліквідували більше ніж 200 одиниць російської техніки й озброєння. Загальні втрати росії перевищили 965 тисячі бійців.

Протягом доби 10 травня на фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку, де ворог здійснив 38 штурмів. ЗСУ відбили атаки на різних напрямках, завдавши значних втрат противнику.

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