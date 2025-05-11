161 столкновение за сутки: враг активизировался на фронте – карты Генштаба ВСУ

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия
10 мая, 14:21 • 25003 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 58311 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

10 мая, 05:58 • 41516 просмотра

Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

9 мая, 18:38 • 55212 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 82811 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 54597 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 69107 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 73224 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 63862 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 66140 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
80%
750мм
Популярные новости

За сегодня на фронте произошло уже более 117 боев: где именно наступает враг

10 мая, 20:18 • 15713 просмотра

Талибы запретили шахматы в Афганистане из-за "религиозных соображений"

10 мая, 21:08 • 14835 просмотра

В кремле собрались российские и иностранные журналисты в ожидании пресс-конференции путина

10 мая, 21:24 • 15701 просмотра

"Перемирие" путина завершилось: россия запустила "Шахеды"

00:20 • 18616 просмотра

В Киеве раздались взрывы: враг атакует дронами, работает ПВО

03:44 • 32240 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 32309 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 141799 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 153804 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 136404 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 197357 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Франция

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 16256 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 82811 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 47251 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 54072 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 62535 просмотра
Актуальное

YouTube

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

161 столкновение за сутки: враг активизировался на фронте – карты Генштаба ВСУ

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В течение суток произошло 161 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Украинские войска нанесли удары по районам скопления оккупантов, уничтожив их технику.

161 столкновение за сутки: враг активизировался на фронте – карты Генштаба ВСУ

В течение суток 10 мая на российско-украинском фронте произошло 161 боевое столкновение, большинство из них - на самом горячем Покровском направлении. Силы обороны нанесли удары по девяти районам скопления оккупантов и уничтожили технику врага. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 утра, на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 63 авиационных удара, сбросил 96 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2470 дронов-камикадзе

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Черневое Сумской области; Мирное, Сухой Яр, Поддубное, Комар - Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Железнодорожное - Запорожской области; Николаевка - Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию и еще один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Синьковки и в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое, Зеленая Долина и вблизи Ямполовки и Копанок.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Щербиновка и в сторону Дылеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 13 атак в районах Новополя и Новоселок.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых авиационных бомб, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности три - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Силы обороны также ликвидировали более 200 единиц российской техники и вооружения. Общие потери россии превысили 965 тысяч бойцов.

В течение суток 10 мая на фронте зафиксировано 117 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении, где враг совершил 38 штурмов. ВСУ отбили атаки на разных направлениях, нанеся значительные потери противнику.

Путин предложил дату и место для прямых переговоров с Украиной и сделал другие заявления: видео выступления11.05.25, 01:06 • 3964 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Сумская область
Запорожская область
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Краматорск
Купянск
Brent
$63.84
Bitcoin
$104,154.20
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,544.48