161 столкновение за сутки: враг активизировался на фронте – карты Генштаба ВСУ

В течение суток 10 мая на российско-украинском фронте произошло 161 боевое столкновение, большинство из них - на самом горячем Покровском направлении. Силы обороны нанесли удары по девяти районам скопления оккупантов и уничтожили технику врага. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 утра, на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 63 авиационных удара, сбросил 96 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2470 дронов-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Черневое Сумской области; Мирное, Сухой Яр, Поддубное, Комар - Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Железнодорожное - Запорожской области; Николаевка - Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию и еще один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Синьковки и в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое, Зеленая Долина и вблизи Ямполовки и Копанок.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Щербиновка и в сторону Дылеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 13 атак в районах Новополя и Новоселок.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых авиационных бомб, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности три - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Силы обороны также ликвидировали более 200 единиц российской техники и вооружения. Общие потери россии превысили 965 тысяч бойцов.

В течение суток 10 мая на фронте зафиксировано 117 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении, где враг совершил 38 штурмов. ВСУ отбили атаки на разных направлениях, нанеся значительные потери противнику.

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