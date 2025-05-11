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На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено пʼять будинків, є один постраждалий - ОВА

Київ • УНН

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11 травня росія атакувала Київщину дронами, сили ППО працювали. В Броварському районі постраждав чоловік, в Обухівському пошкоджено п'ять будинків.

На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено пʼять будинків, є один постраждалий - ОВА

Вранці 11 травня російські війська атакували Київську область за допомогою БпЛА. Є один постраждалий.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник в Telegram, передає УНН.

Деталі

Вранці ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено

- пише Калашніков.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці

- додав він.

Також голова Київської ОВА зазначив, що внаслідок атаку пошкоджено дачний будинок. Також пошкоджено п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі. 

Нагадаємо

 Раніше повідомлялося, що зранку, 11 травня, у столиці України було чутно звуки вибухів. Ворог намагався атакувати столицю дронами.

Аліна Волянська

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