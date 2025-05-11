У Києві пролунали вибухи: ворог атакує дронами, працює ППО
Київ • УНН
Зранку 11 травня у Києві чутно вибухи. Ворог намагається атакувати столицю дронами, в околицях працює ППО.
Зранку, 11 травня, у столиці України чути звуки вибухів. Ворог намагається атакувати столицю дронами, працює ППО. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях
Через декілька хвилин цю ж інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації. Там уточнили, ППО працюють на околицях міста. Як повідомляли у КМВА, причиною повітряної тривоги у Києві стала загроза застосування дронів.
У Києві оголошено першу тривогу після "перемир'я" путіна11.05.25, 05:01 • 5772 перегляди