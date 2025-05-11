У Києві оголошено першу тривогу після "перемир'я" путіна
Київ • УНН
У Києві та Київській області вранці 11 травня оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. В області працює ППО, мешканців закликають до укриттів.
На світанку 11 травня у столиці України оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу. Працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках також у Київській області. Про це інформує УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА), Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА
Міська влада закликала мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Раніше, о 04:59 в КОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Вночі, після закінчення триденного "перемир'я", росія запустила "Шахеди" по Україні. ПС ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА в кількох областях, зокрема Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.
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