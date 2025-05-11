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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
10 травня, 14:21 • 13635 перегляди

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У Києві оголошено першу тривогу після "перемир'я" путіна

Київ • УНН

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У Києві та Київській області вранці 11 травня оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. В області працює ППО, мешканців закликають до укриттів.

У Києві оголошено першу тривогу після "перемир'я" путіна

На світанку 11 травня у столиці України оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу. Працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках також у Київській області. Про це інформує УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА), Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА

- попередили в КМВА о 05:48.

Міська влада закликала мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Раніше, о 04:59 в КОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Вночі, після закінчення триденного "перемир'я", росія запустила "Шахеди" по Україні. ПС ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА в кількох областях, зокрема Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.

путін запропонував дату і місце для прямих переговорів з Україною та зробив інші заяви: відео виступу11.05.25, 01:06 • 2118 переглядiв

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