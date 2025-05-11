"Перемир'я" путіна завершилося: росія запустила "Шахеди"
Київ • УНН
Вночі, після закінчення триденного «перемир'я», росія запустила "Шахеди" по Україні. ПС ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА в кількох областях, зокрема Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.
У ніч проти 11 травня після закінчення оголошеного правителем кремля володимиром путіним триденного односторонньо "перемир’я" російська армія запустила по Україні "Шахеди". Про це інформують Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Після 2 години ночі в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, у тому числі через загрозу ударних БпЛА.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!Запорізька область - загроза ударних БпЛА
О 02:53 українські військові повідомили про загрозу обстрілу ворожими безпілотниками й в інших регіонах.
"БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний. БпЛА на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, курс північний", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
10 травня російські війська завдали авіаудари по Куп'янську та вдарили FPV-дроном по Благодатівці. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних, у них гостра реакція на стрес.
путін запропонував дату і місце для прямих переговорів з Україною та зробив інші заяви: відео виступу11.05.25, 01:06 • 958 переглядiв