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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
10 травня, 14:21 • 11458 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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"Перемир'я" путіна завершилося: росія запустила "Шахеди"

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Вночі, після закінчення триденного «перемир'я», росія запустила "Шахеди" по Україні. ПС ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА в кількох областях, зокрема Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.

"Перемир'я" путіна завершилося: росія запустила "Шахеди"

У ніч проти 11 травня після закінчення оголошеного правителем кремля володимиром путіним триденного односторонньо "перемир’я" російська армія запустила по Україні "Шахеди". Про це інформують Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Після 2 години ночі в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, у тому числі через загрозу ударних БпЛА.

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!Запорізька область - загроза ударних БпЛА

- попередили Повітряні сили ЗС України о 02:39.

О 02:53 українські військові повідомили про загрозу обстрілу ворожими безпілотниками й в інших регіонах.

"БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний. БпЛА на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, курс північний", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

10 травня російські війська завдали авіаудари по Куп'янську та вдарили FPV-дроном по Благодатівці. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних, у них гостра реакція на стрес.

путін запропонував дату і місце для прямих переговорів з Україною та зробив інші заяви: відео виступу11.05.25, 01:06 • 958 переглядiв

Віта Зеленецька

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